Назван симптом, при котором нельзя садиться за руль

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что управление автомобилем в болезненном состоянии может быть опасно как для самого водителя, так и для окружающих, а также призвал автомобилистов не садиться за руль при температуре выше 38,5°С. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам врача, высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России требует от водителей внимательного отношения к состоянию своего здоровья. Коронавирус может приводить к внезапному ухудшению самочувствия, поэтому повышение температуры может быть основной причиной для отказа от поездки за рулем, отметил Звонков.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура – это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой», – рассказал врач.

Он отметил, что водить не стоит, имея температуру начиная с 37,5°С, ведь к моменту, когда автомобилист будет возвращаться домой, она может увеличится до 38,5°С.