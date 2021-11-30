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2 часа назад

Какие системы автомобиля неэффективны при плохой погоде, рассказал автоэксперт

В современных автомобилях бывает немало разнообразных систем безопасности и помощников, призванных помочь водителю избежать аварии, сохранить жизнь себе и пассажирам. Однако далеко не все эти системы могут быть полезны, особенно при плохой погоде.

Какие системы автомобиля неэффективны при плохой погоде
Фото: ПрофильПрофиль

Так, очень многие системы-"штурманы", удерживающие автомобиль в полосе и считывающие препятствия, отказываются работать в плохих погодных условиях, пишет "Автовзгляд". К примеру, система умного круиз-контроля часто перестает быть эффективна в тумане или в темное время суток.

Кроме того, в дождь не стоит полагаться на системы автоматического торможения. Согласно данным исследования, проведенного Американской автомобильной ассоциацией (American Automobile Association), ошибки таких систем в дождь происходят в 33% случаев. Электроника просто перестает "видеть" препятствие и не помогает избежать столкновения.

Дело в том, что все подобные системы автомобиля получают информацию с радаров, камер или лазерных дальномеров. Неудивительно, что они ошибаются в условиях плохой видимости. Пока ни одна из существующих автоматических систем-помощников не способна на 100% уберечь водителя от неприятностей в плохую погоду.

Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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