Какие системы автомобиля неэффективны при плохой погоде

В современных автомобилях бывает немало разнообразных систем безопасности и помощников, призванных помочь водителю избежать аварии, сохранить жизнь себе и пассажирам. Однако далеко не все эти системы могут быть полезны, особенно при плохой погоде.

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Так, очень многие системы-"штурманы", удерживающие автомобиль в полосе и считывающие препятствия, отказываются работать в плохих погодных условиях, пишет "Автовзгляд". К примеру, система умного круиз-контроля часто перестает быть эффективна в тумане или в темное время суток.

Кроме того, в дождь не стоит полагаться на системы автоматического торможения. Согласно данным исследования, проведенного Американской автомобильной ассоциацией (American Automobile Association), ошибки таких систем в дождь происходят в 33% случаев. Электроника просто перестает "видеть" препятствие и не помогает избежать столкновения.