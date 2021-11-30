Почему зимой не следует ставить на авто литые диски

Большинство автомобилистов обращает внимание в первую очередь на внешний вид транспортного средства. По этим причинам многие пренебрегают практичностью в угоду привлекательности. Но теория о том, что все должно быть "по красоте", не всегда приводит к положительному результату. В зимний период приходится жертвовать стильными автомобильными аксессуарами для улучшения технических параметров и обеспечения безопасности. К примеру, приходится менять привлекательные литые диски на более простые.

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Зима - наиболее сложный период для эксплуатации транспортного средства. Некоторые владельцы техники предпочитают пропускать его - ставят машины в гараж до наступления тепла. Остальные тщательно подготавливаются ко всем тяжестям непогоды - низкой температуре, заносам на дороге и гололедице. Чтобы обезопасить транспортное средство от повреждений на плохих дорогах, следует менять не только покрышки, но и диски.

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Тяжело расставаться с литьем, но это того стоит - при наступлении теплого сезона можно будет поставить привлекательное дополнение и продолжить эксплуатацию со спокойной душой. Если же проигнорировать данную рекомендацию, всего за один сезон можно испортить литые диски. И это не единственный фактор, объясняющий рациональность таких действий.

Сперва стоит вспомнить, что литые диски имеют массу преимуществ. К примеру, у них относительно небольшой вес, что положительно сказывается на динамике и расходе топлива. Про красоту и привлекательность такого оборудования даже не стоит говорить - на дороге можно встретить большое разнообразие по формам и дизайну, что позволяет выделиться в потоке. Еще один плюс - литые диски легко подбираются почти к любой модели автомобиля. О надежности забывать не стоит - до минусовой температуры они стойко выдерживают легкие удары. Но в зимнее время все же стоит менять литье на что-то более бюджетное и прочное.

Основная причина в нашем климате, который значительно отличается о европейского. В зимнее время температура может снижаться до -30 градусов. В такой мороз свойства металла, который находится в составе литого диска, резко ухудшаются. При температуре -20 значительно падает прочность, а при -40 градусах диски больше напоминают хрусталь - их можно повредить легким прикосновением.