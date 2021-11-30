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2 часа назад

Подсчитано, сколько автомобилей АвтоВАЗ не выпустил из-за дефицита чипов

Нынешний год отметился частыми простоями на предприятии АвтоВАЗа, из-за дефицита электронных компонентов, охватившего автопром на фоне пандемии. Во втором полугодии ситуация ухудшилась: предприятие поочередно останавливает производственные линии, а дилеры сообщают о нехватке новых автомобилей. По подсчетам экспертов, с конвейера не сошли 60 тысяч машин Lada, и это не предел: постепенное восстановление поставок прогнозируют не ранее второй половины 2022 года.

Подсчитано, сколько машин АвтоВАЗ не выпустил из-за дефицита чипов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ», с июня по август нынешнего года на АвтоВАЗе отстали от изначального производственного плана на 40 тысяч автомобилей. Еще более 20 тысяч машин тольяттинский завод недовыпустил только в сентябре.

В ноябре завод также работал не в полную силу: в общей сложности сборочные линии АвтоВАЗа простаивали 16 дней. Потери оказались меньше, чем в сентябре, но составили все же внушительные 8,5 тысячи автомобилей.

Наибольший удар перебои в поставках электронных компонентов нанесли по производству Lada Granta: сборочно-кузовное производство в ноябре функционировало только восемь из 20 рабочих дней. Таким образом, завод не выпустил более семи тысяч экземпляров «Гранты», которая уже потеряла звание бестселлера российского рынка.

СКП Niva (Lada Niva Legend и Lada Niva Travel) АвтоВАЗ вынужденно останавливал на три рабочих дня, недосчитавшись в итоге 800 внедорожников. Один день простаивала линия B0, с которой сходят Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. В среднем в сутки с нее сходит 680 автомобилей.

По некоторым данным, АвтоВАЗ попробует компенсировать простои за счет сверхурочных часов, однако максимальный объем выпуска составит 10 тысяч автомобилей.

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