Skoda официально презентовала модернизированный Karoq 2022 года

Чешский бренд представит обновленный компактный внедорожник, раскрывающий современный внешний и внутренний облик с интересными нововведениями в плане оснащения. Кроссовер Karoq 2022 года официально дебютировал со слегка переосмысленным экстерьером и усовершенствованным оснащением. В арсенале возможностей новинки появилась матричная оптика. Электронная панель приборов появилась даже в базовой версии.

Фото: Skoda Skoda

Изменения оказались незаметными, несмотря на новую подпись ДХО в стиле Kodiaq, новую решетку радиатора, вдохновленную Enyaq iV, и также переработанный бампер. Стилисты Skoda оставили второй самый маленький проектор под основными фарами. В задней части изменения получились намного проще. Здесь красуются полностью светодиодные фонари с динамическими поворотниками с приветственной анимацией.

В салоне пластмассовые материалы приборной панели и текстиль сидений заменили на более качественные. Стоит отметить новую обивку кресел, руль и более быстрый мультимедийный комплекс. В базовой комплектации идет полностью светодиодные фары и цифровая приборная панель. Новый Karoq также будет предлагать обновленный ассортимент интеллектуальных решений Simply Clever, которые являются одним из ключевых факторов коммерческого успеха его моделей.

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