Skoda официально презентовала модернизированный Karoq 2022 года

Чешский бренд представит обновленный компактный внедорожник, раскрывающий современный внешний и внутренний облик с интересными нововведениями в плане оснащения. Кроссовер Karoq 2022 года официально дебютировал со слегка переосмысленным экстерьером и усовершенствованным оснащением. В арсенале возможностей новинки появилась матричная оптика. Электронная панель приборов появилась даже в базовой версии.
Изменения оказались незаметными, несмотря на новую подпись ДХО в стиле Kodiaq, новую решетку радиатора, вдохновленную Enyaq iV, и также переработанный бампер. Стилисты Skoda оставили второй самый маленький проектор под основными фарами. В задней части изменения получились намного проще. Здесь красуются полностью светодиодные фонари с динамическими поворотниками с приветственной анимацией.
В салоне пластмассовые материалы приборной панели и текстиль сидений заменили на более качественные. Стоит отметить новую обивку кресел, руль и более быстрый мультимедийный комплекс. В базовой комплектации идет полностью светодиодные фары и цифровая приборная панель. Новый Karoq также будет предлагать обновленный ассортимент интеллектуальных решений Simply Clever, которые являются одним из ключевых факторов коммерческого успеха его моделей.
Бензиновые версии моторов включают в себя 1,0 TSI трехцилиндровый агрегат на 108 л.с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. 1.5 TSI с четырьмя цилиндрами производит 148 л.с. или с шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатой DSG. Может появиться и флагманский четырехцилиндровый двигатель 2.0 TSI мощностью на 187 л.с., доступный только с семиступенчатой DSG. Самый мощный из них зарезервирован для Karoq SportLine, выйдет исключительно в сочетании с полным приводом.