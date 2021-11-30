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7 часов назад

Skoda представила обновленный кроссовер Karoq

Компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. Автомобиль изменился внешне, получил современные системы помощи водителю и мультимедиа.

Skoda представила обновленный кроссовер Karoq
Фото: SkodaSkoda

Новинка отличается более широкой решеткой радиатора, иным передним бампером и зауженной оптикой, салон машины получил новые варианты оформления (с пакетом Eco предусмотрена отделка из растительных и переработанных материалов). Skoda Karoq впервые оснастили полностью светодиодными матричными фарами, которые доступны в качестве опции.

Все автомобили Karoq теперь комплектуются цифровой приборной панелью: с 8-дюймовым экраном в стандартной комплектации или с настраиваемым дисплеем диагональю 10,25 дюйма в качестве опции. Также предлагаются две мультимедийные системы с сенсорными экранами размером до 8 дюймов.

Кроссовер будет доступен в России в трех комплектациях и спецверсии Hockey Edition. Цены новинки не называются. Karoq прошлого модельного года сейчас стоит от 1,64 млн руб. С января по октябрь 2021 года в РФ было реализовано 16,2 тыс. ед. Karoq, модель входит в десятку самых продаваемых моделей SUV на рынке.

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