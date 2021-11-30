Компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq. Автомобиль изменился внешне, получил современные системы помощи водителю и мультимедиа.

Фото: Skoda Skoda

Новинка отличается более широкой решеткой радиатора, иным передним бампером и зауженной оптикой, салон машины получил новые варианты оформления (с пакетом Eco предусмотрена отделка из растительных и переработанных материалов). Skoda Karoq впервые оснастили полностью светодиодными матричными фарами, которые доступны в качестве опции.

Все автомобили Karoq теперь комплектуются цифровой приборной панелью: с 8-дюймовым экраном в стандартной комплектации или с настраиваемым дисплеем диагональю 10,25 дюйма в качестве опции. Также предлагаются две мультимедийные системы с сенсорными экранами размером до 8 дюймов.