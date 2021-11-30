АвтоВАЗ назвал способ купить автомобиль Lada напрямую с завода

Однако представители предприятия отметили, что исключение на покупку машины с завода действует только для сотрудников АвтоВАЗа. Рабочие завода могут купить машину со скидкой. Так, в прошлом году рабочие могли приобрести автомобили Lada со скидкой 6%. Также для сотрудников действуют специальные льготные условия кредитования. Первоначальный взнос составляет 50% стоимости машины. Остаток суммы можно выплачивать в течение трёх лет по кредиту, возмещение процентной ставки (10,9%) которого берёт на себя предприятие). Поэтому, чтобы купить машину напрямую, придется устроиться на работу в АвтоВАЗе.