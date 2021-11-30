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2 часа назад

АвтоВАЗ назвал способ купить автомобиль Lada напрямую с завода

Представители АвтоВАЗа ответили на популярный вопрос, можно ли приобрести новый автомобиль Lada напрямую с завода, минуя дилерский центр, и избежать покупки дополнительного оборудования. Об этом сообщает Лада.Онлайн.

АвтоВАЗ назвал способ купить автомобиль Lada напрямую с завода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оказывается, завод не продает автомобили напрямую, купить машину можно только через дилерскую сеть. Со списком официальных дилеров можно ознакомиться на официальном сайте Lada.

Однако представители предприятия отметили, что исключение на покупку машины с завода действует только для сотрудников АвтоВАЗа. Рабочие завода могут купить машину со скидкой. Так, в прошлом году рабочие могли приобрести автомобили Lada со скидкой 6%. Также для сотрудников действуют специальные льготные условия кредитования. Первоначальный взнос составляет 50% стоимости машины. Остаток суммы можно выплачивать в течение трёх лет по кредиту, возмещение процентной ставки (10,9%) которого берёт на себя предприятие). Поэтому, чтобы купить машину напрямую, придется устроиться на работу в АвтоВАЗе.

Бортжурнал,Lada,Автоваз,
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