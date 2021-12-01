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1 час назад

Первые твердотельные батареи для Mercedes-Benz появятся в 2022 году

Компания Mercedes-Benz и американская Factorial Energy объявили о сотрудничестве с области твердотельных аккумуляторов. Первые прототипы батарей с твердым электролитом появятся уже в следующем году. Затем, в течение пяти лет, технология будет опробована на мелкой серии автомобилей. Серьезность намерений со стороны Mercedes-Benz подтвердит «восьмизначная сумма инвестиций».

Первые твердотельные батареи для Mercedes-Benz появятся в 2022 году
Фото: © Factorial Energy© Factorial Energy

На плечи Mercedes-Benz и Factorial лягут все этапы разработки и внедрения твердотельных батарей — от отдельных ячеек до интеграции готовых блоков в автомобили. Первыми новые аккумуляторы получат модели «топовой линейки» — это будет мелкая серия машин, на которой фактически обкатают технологию. Рабочие прототипы батарей с твердым электролитом появятся в следующем году, а на серийные электрокары их начнут ставить в течение пяти лет.

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Аккумулятор с твердым электролитом позволит добиться значительного увеличения плотности хранения энергии и скорости зарядки. Кроме того, такие батареи безопаснее, так как не содержат легковоспламеняющихся веществ. Если сравнивать с доступны решениями, то литий-ионные ячейки обладают ёмкостью в 285, твердотельные — в 400–500 ватт-часов на килограмм, и только для экзотических литий-серных и литий-диоксид углеродных заявлены несколько тысяч ватт-часов.

Однако в перспективы твердотельных батарей верят не все. Бывший сотрудник Tesla Джин Бердичевски, генеральный директор калифорнийской Sila Nanotechnologies, называет их «ложной надеждой». Он считает, что проблемы таких аккумуляторов (рост дендритов на аноде, чувствительность к температуре и давлению и прочее) нельзя будет решить в обозримом будущем, поэтому традиционные литий-ионные батареи ещё смогут себя проявить.

Тем временем в линейке Mercedes-Benz есть электрический автобус eCitaro G, покупатели которого могут выбирать между литий-ионными аккумуляторами с катодной химией NMC или твердотельными литий-полимерными. Последние могут заряжаться только с мощностью 80 киловатт, зато их емкость достигает 441 киловатт-часа против 396 киловатт-часов у NMC. Зимой и с включенным обогревом «твердотельный» eCitaro G без подзарядки проезжает 170 километров.

Бортжурнал,Tesla,Mercedes-Benz,
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