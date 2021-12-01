Как не стать жертвой нечестных автодилеров

Члены Ассоциации юристов предложили в обязательном порядке фиксировать на видео переговоры в автосалоне по продаже автомобиля.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС Наталия Федосенко / ТАСС

Это крайне важно для судебного разбирательства, если железный конь после покупки вдруг начнет брыкаться под хозяином и возникнет вопрос, не обманули ли продавцы.

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"Представляется необходимым введение требования к продавцам автомобилей с возложением обязанности осуществлять видеозапись переговоров, предшествующих заключению договора купли-продажи конкретного товара. И оформлять в качестве приложения к сделке диск с этой записью в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора", - заявила член Вологодского регионального отделения АЮР Наталья Жгутова.

По закону профессиональные продавцы - автосалоны и дилеры - обязаны соблюдать права потребителя. Однако автомобиль - технически сложный товар, и чтобы вернуть его назад, нужны веские причины. Обман со стороны продавца - одна из таких причин.

Например, жительница Вологодской области некая С. хотела купить авто с полным приводом и подогревом сидений. Ей продали за 1,6 миллиона вроде бы такую машину, как она хотела. Сделка состоялась в девять вечера. Но женщина в тот же час обнаружила, что и колеса не все крутятся сами, и сиденья не греют.

Это открытие так ее расстроило, что она решила вернуть автомобиль. Ведь жить приходится в северных районах, где зимы хоть и прекрасны, но холодны. Так что обогрев сидений временами оказывается как нельзя кстати.

Однако в автосалоне отказались принимать назад своего "коня". Мол, женщина пошла на сделку добровольно. У нее было время все осмотреть и проверить. И теперь уже не важно, греет ее или нет новая покупка. Суд первой инстанции согласился с автосалоном: да, у женщины было время выбрать, так что теперь должна смириться со своим выбором. А то, что ей в салоне чего-то не объяснили, этого к делу уже не пришьешь.

Между тем, как поясняет Наталья Жгутова, изготовитель автомобиля предусмотрел для данной модели 21 комплектацию, отличающуюся как ценой, так и набором опций. Из договора не ясно, в какой именно комплектации автомобиль продан женщине. Из руководства по эксплуатации также этого было не понять, там разъяснения даны по всем комплектациям. Так что, положа руку на сердце, стоит признать: вряд ли позиция продавцов так чиста и невинна, как они стараются показать.

Сегодня при покупке машины надо особо проверять, не пытаются ли вместе с ней продать что-то лишнее. Фото: GettyImages

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда, рассмотрев дело в апелляции, сочла права потребителя нарушенными: нет доказательств, что продавцы надлежащим образом проинформировали женщину. Поэтому вторая инстанция отменила решение первой и расторгла договор купли-продажи автомобиля.

С продавцов в пользу покупательницы взысканы: 1,6 миллиона рублей, неустойка - 513,9 тысячи рублей, компенсация морального вреда - 10 тысяч рублей и штраф - 532,4 тысячи рублей. Всего 2,6 миллиона рублей. Естественно, С. после получения денег обязана вернуть продавцу автомобиль, ключи и документы от него.

Кроме того, с ответчика взыскан штраф в размере 532,4 тысячи рублей в пользу общества защиты прав потребителей "Правосудие", которое подало апелляционную жалобу в интересах женщины.

На деле также часто возникают споры, когда человек хотел купить авто с автоматической коробкой, а ему продали с роботизированной коробкой передач. Или думал, что покупает автомат, а ему всучили механику, и никому ничего не докажешь.

"Принятые законодателем правила поведения продавцов автомобилей явно не снимают проблему предоставления потребителю необходимой и достоверной информации, обеспечивающей правильный выбор товара и определение индивидуальных характеристик предмета сделки", - подчеркивает Наталья Жгутова.

Наличие же видеозаписи, по ее словам, позволит суду с достаточной степенью достоверности установить волеизъявление покупателя и оценить действия продавца, обязанного представить полную информацию о предмете сделки и его характеристиках. Проще говоря, станет ясно: что хотел купить человек и что говорили продавцы. Принятие соответствующего закона, полагает Наталья Жгутова, позволит избежать многих споров.