Infiniti не станет полностью переходить на электрокары

Несколькими днями ранее Nissan представил свою стратегию развития Ambition-2030, которая предусматривает крупные инвестиции в развитие электрифицированных автомобилей. Теперь же марка Infiniti, принадлежащая Nissan, уточнила свою роль в этом плане: премиальный бренд тоже сосредоточится на развитии электрического направления, однако полного перехода на электрокары не будет — Infiniti оставит клиентам выбор силовой установки.

Фото: © Infiniti © Infiniti

В Infiniti заявили, что к 2030 году большинство продаваемых автомобилей будут электрическими, но не все — это можно трактовать так, что в гамме сохранятся модели с другими силовыми установками, помимо электрических. Пока же у Infiniti нет ни одного серийного электрокара, хотя последние годы компания показала несколько перспективных батарейных концептов.

Infiniti

В ролике, посвященном стратегии Ambition-2030, можно заметить несколько тизеров будущих электромобилей: судя по всему, компания готовит батарейный седан, кросс-купе и полноценный кроссовер. Идет ли речь о серийных машинах или шоу-карах, не уточняется. Не объявлены и сроки их появления.

Что же касается Nissan, то эта марка подтвердила выход на рынок 23 новых «зеленых» моделей, включая 15 электромобилей и гибриды e-Power. В 2024 году японцы откроют завод по выпуску батарей в Иокогаме, а переход к «углеродной нейтральности» запланирован на 2050 год.