Автоэксперты назвали пять надежных премиальных кроссоверов

В теории премиальный автомобиль должен служить своему владельцу без серьезных поломок десятилетиями. На практике может сломаться что угодно, особенно в тяжелых условиях эксплуатации. Однако некоторые модели являются более надежными.

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Аналитический центр TUV в 2021 году собрал данные о неисправностях 8,8 млн машин, разделив их по категориям, в зависимости от возраста. Опираясь на данные рейтинга, автоэксперты портала "За рулем" выбрали 5 кроссоверов, которые можно считать надежными.

Audi Q5

Audi Q5 в рейтинге TUV Report-2021 находится на девятой строчке в категории "от 4 до 5 лет". В категории "от 8 до 9 лет" автомобиль оказался ровно посередине. Поэтому, выбирая Q5, рекомендуется смотреть машины возрастом 3-5 лет. Диапазон цен большой, в среднем приличные Audi Q5 2018 года обойдутся в 3,5 млн рублей. Заявленный пробег редко превышает 75 тыс. км.

BMW X3

Эта модель в рейтингах TUV уступает "младшей" X1 почти на 15 позиций, однако по-прежнему считается надежной (как минимум в категории "от 2 до 3 лет"). Рыночная цена BMW X3 2019 года – около 4 млн рублей. Пробеги у таких кроссоверов в среднем по 60 тыс. км.

Mercedes-Benz GLC

Этот кроссовер достоин внимания, однако автомобили 2019-2020 года вряд ли получится приобрести, имея меньше 3,5 млн рублей. Лучше готовить 4 млн рублей: тогда можно будет выбрать комплектацию побогаче. В среднем пробег у этих машин составляет 75 тыс. км.

Porsche Macan

Этот автомобиль также считается вполне надежным, мощным, быстрым и престижным. Однако содержать и ремонтировать Porsche – очень дорого. Так что при покупке лучше не пытаться сэкономить. Хорошая цена для Porsche Macan 2019 года – 5 млн рублей.

Lexus RX