«Превзошел ожидания»: чилиец проехался по горам на УАЗ «Хантер»

Чилийский YouTube-канал Viajeros y Rutas TV, посвященный путешествиям по местным маршрутам, решил протестировать российский УАЗ. В распоряжении одного из ведущих канала Франциско Сепульведа оказался УАЗ-315195 «Хантер», которому предстояло взобраться на Серро Гранде – самую высокую точку города Ла-Серена, название которой переводится как «большой холм». Отечественный автомобиль без особого труда покорил чилийское бездорожье, чем приятно удивил водителя.

Фото: © Viajeros y Rutas TV / YouTube © Viajeros y Rutas TV / YouTube

Сепульведа высоко оценил простоту конструкции УАЗа и удобство обращения с машиной: он отметил, что «Хантер» легко чинить, а весь салон можно вымыть из шланга, включая приборную панель. УАЗ взобрался на Серро Гранде, без труда преодолев наиболее сложные участки, за что заслужили похвалы его система полного привода и «отлично делающая свою работу» подвеска.

В «Хантере» чувствуется ДНК армейских машин, отметил блогер: по склонам он поднимается уверенно, как танк, и ведет себя предсказуемо и стабильно, несмотря на отсутствие современных электронных помощников. Помимо этого, чилиец оценил грузоподъемность УАЗа (735 килограммов), который по этому показателю превосходит местные аналоги.

По итогу поездки Сепульведа назвал УАЗ «очень, очень хорошим автомобилем», который подойдет любителям выезжать на природу. Для города он не слишком удобен, с чем согласны подписчики канала, посоветовавшие в следующий раз испытать «Хантер» в грязи.