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32 минуты назад

Оштрафуют ли водителя за сломанную подсветку номера автомобиля

К читаемости государственного регистрационного знака закон предъявляет определенные требования: грязь на табличке не допускается. Но что если из строя вышла подсветка номера, которая должна работать в темноте?

Оштрафуют ли водителя за сломанную подсветку номера
Фото: ТАССТАСС

В ПДД прописаны неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В документе упомянута и подсветка регистрационного знака, которая должна обеспечить читаемость номера в темное время суток, пишет aif.ru.

Если автомобиль с перегоревшей лампочкой остановит инспектор ГИБДД, то знак может быть признан нечитаемым. То есть не все символы на табличке сзади автомобиля можно распознать в темноте с расстояния 20 метров - таково требование закона. А это уже нарушение, влекущее за собой наказание. Согласно пункту 1 статьи 12.2 КоАП РФ водителя ждет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

За неисправность подсветки могут наказать отдельно. В пункте 1 статьи 12.5 КоАП РФ прописано, что управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых запрещена его эксплуатация, водителя ждет штраф в размере 500 рублей. Так что штрафа может быть сразу два.

Важное условие: перегоревшая подсветка может быть поводом для штрафа именно в темное время суток. Днем лампочки проверять никто не будет.

В ГОСТ-8769-5 прописаны требования к подсветке номерного знака. При желании можно установить лампочки и в передней части автомобиля: правда, такое конструктивное изменение придется согласовывать в ГИБДД.

Заводская подсветка имеет белый цвет. Но некоторые автовладельцы устанавливают лампочки красного или синего цвета, следуя моде. Такие варианты не допускаются, водителя будет ждать штраф. Инспектор может справедливо усомниться в законности такого переоборудования, ведь разноцветная подсветка не была согласована в ГИБДД. При неоднократном нарушении этого требования автомобиль даже могут снять с регистрационного учета.

Бортжурнал,ГИБДД,Аргументы и Факты,
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