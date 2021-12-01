Оштрафуют ли водителя за сломанную подсветку номера

К читаемости государственного регистрационного знака закон предъявляет определенные требования: грязь на табличке не допускается. Но что если из строя вышла подсветка номера, которая должна работать в темноте?

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В ПДД прописаны неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В документе упомянута и подсветка регистрационного знака, которая должна обеспечить читаемость номера в темное время суток, пишет aif.ru.

Если автомобиль с перегоревшей лампочкой остановит инспектор ГИБДД, то знак может быть признан нечитаемым. То есть не все символы на табличке сзади автомобиля можно распознать в темноте с расстояния 20 метров - таково требование закона. А это уже нарушение, влекущее за собой наказание. Согласно пункту 1 статьи 12.2 КоАП РФ водителя ждет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

За неисправность подсветки могут наказать отдельно. В пункте 1 статьи 12.5 КоАП РФ прописано, что управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых запрещена его эксплуатация, водителя ждет штраф в размере 500 рублей. Так что штрафа может быть сразу два.

Важное условие: перегоревшая подсветка может быть поводом для штрафа именно в темное время суток. Днем лампочки проверять никто не будет.

В ГОСТ-8769-5 прописаны требования к подсветке номерного знака. При желании можно установить лампочки и в передней части автомобиля: правда, такое конструктивное изменение придется согласовывать в ГИБДД.