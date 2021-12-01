В Тольятти сфотографировали хэтчбек Renault Clio пятого поколения

В Сети появились фотографии модели Renault Clio, сделанные во время тестовых испытаний в Тольятти. Речь идет об автомобиле пятого поколения.

Фото: Car.ru Car.ru

Транспортное средство эксплуатируется для тестирования новой модульной платформы CMF-B. Экстерьер тестируемого авто не отличается от легковушек, выпускаемых на заводах Renault в Словении и Турции. Процессом тестирования занимается инженерный центр АвтоВАЗа, который является основным в структуре АвтоВАЗ-Renault-Nissan и специализируется на сборке новых моделей.

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Разработка обновленной платформы позволит сделать выпускаемые транспортные средства более безопасными, современными и высокооснащенными. На этой базе планируют выпускать все обновленные модификации актуальных моделей отечественного бренда.