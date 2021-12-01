Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
3 часа назад

В Тольятти сфотографировали хэтчбек Renault Clio пятого поколения

В Сети появились фотографии модели Renault Clio, сделанные во время тестовых испытаний в Тольятти. Речь идет об автомобиле пятого поколения.

В Тольятти сфотографировали хэтчбек Renault Clio пятого поколения
Фото: Car.ruCar.ru

Транспортное средство эксплуатируется для тестирования новой модульной платформы CMF-B. Экстерьер тестируемого авто не отличается от легковушек, выпускаемых на заводах Renault в Словении и Турции. Процессом тестирования занимается инженерный центр АвтоВАЗа, который является основным в структуре АвтоВАЗ-Renault-Nissan и специализируется на сборке новых моделей.

Car.ru

Разработка обновленной платформы позволит сделать выпускаемые транспортные средства более безопасными, современными и высокооснащенными. На этой базе планируют выпускать все обновленные модификации актуальных моделей отечественного бренда.

Когда именно тестовые испытания будут закончены, пока неизвестно. Основная сложность, которая мешает производителю, заключается в нехватке микрочипов, наблюдающейся с середины текущего года.

Бортжурнал,Renault Clio,Renault,Автоваз,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители