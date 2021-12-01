Какие новые авто начинают рассыпаться уже на гарантии

Новые модели на деле порой оказываются гораздо хуже подержанных авто. Случается так, что на гарантийном сроке автомобиль начинает доставлять проблемы. Рассмотрим три конкретные модели.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Volkswagen Polo, а вкупе с ним и Scoda Rapid, построенная на аналогичной платформе, и оснащенная единой силовой базой, являются крайне ненадежными моделями.

В целом авто получились комфортными и вместительными с хорошим технологическим оснащением. Основную проблему доставляет турбированный двигатель мощностью 125 лошадиных сил, который работает в паре с «роботом».

Scoda

Двигатель плохо прогревается в холодный сезон, в салон не поступает теплый воздух. В то же время двигатель склонен к детонации. Еще в гарантийный период могут появиться проблемы с поршневой группой. Ненадежна и трансмиссия, которая уже на 30 000 пробега требует замены сцеплений.