Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
59 минут назад

В России резко вырос спрос на аренду лимузинов

В России по итогам июля — сентября спрос на аренду лимузинов вырос на 41% относительно аналогичного периода прошлого года, а по сравнению с 2019-м число запросов на такие машины увеличилось почти в 2 раза – на 93%. Об этом говорится в исследовании классифайда «Авито Авто», подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

В России резко вырос спрос на аренду лимузинов
Фото: Anton Golubev/ReutersAnton Golubev/Reuters

Высокий интерес к аренде лимузинов объясняют отложенным спросом из-за пандемии и ограничением на массовые мероприятия. Согласно данным Росстата, с января по июль 2021 года число браков выросло на 34% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Предложение по аренде лимузинов почти не изменилось: +6% по сравнению с июлем — сентябрем 2020 года. Среди предложений аренды популярны марки лимузинов Infiniti, Hummer, Cadillac и Chrysler. Средняя стоимость услуги составляет 1500 руб. в сутки. В Москве и области аренда может обойтись в 1800 руб. в сутки, а в Уфе и Нижнем Новгороде – 500-700 руб.

Несмотря на стабильный спрос, компании и частные владельцы лимузинов называют свой бизнес умирающим.

Бортжурнал,Cadillac,Hummer,Chrysler,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители