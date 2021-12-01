В России резко вырос спрос на аренду лимузинов

В России по итогам июля — сентября спрос на аренду лимузинов вырос на 41% относительно аналогичного периода прошлого года, а по сравнению с 2019-м число запросов на такие машины увеличилось почти в 2 раза – на 93%. Об этом говорится в исследовании классифайда «Авито Авто», подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

Фото: Anton Golubev/Reuters Anton Golubev/Reuters

Высокий интерес к аренде лимузинов объясняют отложенным спросом из-за пандемии и ограничением на массовые мероприятия. Согласно данным Росстата, с января по июль 2021 года число браков выросло на 34% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Предложение по аренде лимузинов почти не изменилось: +6% по сравнению с июлем — сентябрем 2020 года. Среди предложений аренды популярны марки лимузинов Infiniti, Hummer, Cadillac и Chrysler. Средняя стоимость услуги составляет 1500 руб. в сутки. В Москве и области аренда может обойтись в 1800 руб. в сутки, а в Уфе и Нижнем Новгороде – 500-700 руб.