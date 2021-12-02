На «АвтоВАЗе» попросили не называть Lada Granta бюджетным авто

На вазовском YouTube-канале «На заводе» в честь 10-летнего юбилея Lada Granta появилось видео с участием директора проекта Granta в 2008 – 2015 годах Олега Груненкова и нынешнего директора Ольги Баженовой. Она заявила, что употреблять слово «бюджетный» в отношении модели Granta неправильно.
Баженова объяснила, что Granta оснащается самыми новыми и современными опциями, которые сейчас есть на рынке — к примеру, мультимедиа-системой Lada Enjoy Pro и телематическими сервисами Lada Connect. По словам специалиста, самый доступный автомобиль «АвтоВАЗа» нужно характеризовать не как «бюджетное», а как «сбалансированное предложение».
«Мы отслеживаем, что хотел бы улучшить наш клиент, и внедряем это на наших автомобилях в том диапазоне, который сейчас необходим для нашего рынка», — отметила Баженова.
С 1 декабря после подорожания седан Lada Granta стоит от 588 тыс. руб. Модель лидирует на российском авторынке по итогам 10 месяцев 2021 года, за это время было реализовано более 98 тыс. машин.