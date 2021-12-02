На «АвтоВАЗе» попросили не называть Lada Granta бюджетным авто

На вазовском YouTube-канале «На заводе» в честь 10-летнего юбилея Lada Granta появилось видео с участием директора проекта Granta в 2008 – 2015 годах Олега Груненкова и нынешнего директора Ольги Баженовой. Она заявила, что употреблять слово «бюджетный» в отношении модели Granta неправильно.

Фото: lada.ru lada.ru

Баженова объяснила, что Granta оснащается самыми новыми и современными опциями, которые сейчас есть на рынке — к примеру, мультимедиа-системой Lada Enjoy Pro и телематическими сервисами Lada Connect. По словам специалиста, самый доступный автомобиль «АвтоВАЗа» нужно характеризовать не как «бюджетное», а как «сбалансированное предложение».

«Мы отслеживаем, что хотел бы улучшить наш клиент, и внедряем это на наших автомобилях в том диапазоне, который сейчас необходим для нашего рынка», — отметила Баженова.