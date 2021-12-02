Присадки в масло и топливо: польза или деньги на ветер?

Особняком стоят разного рода присадки для промывки масляной или топливной систем. Здесь нужно быть осторожней. И либо пользоваться ими на регулярной основе, пока мотор и топливная аппаратура ещё чистые, или же быть готовым к тому, что на загрязнённом двигателе это может привести к проблемам, когда весь шлак и мусор, скопившийся в моторе, начнет циркулировать по системе смазки или по системе питания мотора", - отметил специалист.