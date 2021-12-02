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47 минут назад

Больше 90% россиян приготовились пересесть на электрокары

Каждый десятый россиян никогда не окажется от авто с «традиционными» двигателями. Об этом стало известно из исследования «Авто.ру», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Больше 90% россиян приготовились пересесть на электрокары
Фото: Fabrizio Bensch/ReutersFabrizio Bensch/Reuters

Согласно итогам опроса, 92% респондентов в целом готовы рано или поздно пересесть на электрокар. Положительно к таким машинам относятся 46% россиян, а 19% в них «не верят». От пользования электрокарами сейчас многих отталкивает низкая автономность машин, плохо развитая инфраструктура зарядных станций и высокие цены. Большинство участников опроса на машинах без ДВС не ездили.

Самым популярным электромобилем в России оказался Nissan Leaf (который официально в стране не продается), его доля составляет более 70%. Следом идут немецкие Audi e-tron и Porsche Taycan, которые вышли на рынок в 2020 году, но заняли уже около 10% парка.

Средняя цена новых электрокаров удерживалась на уровне 8 млн руб. до осени 2020 года. К концу четвертого квартала выросла на 13%, в следующие полгода — еще на 10%. К концу третьего квартала 2021 года она на увеличилась 8% — до 8,9 млн руб.

Что касается подержанных электромобилей, в 2021 году цены на них заметно выросли, а в перепродаже появилось большое количество дорогих премиальных моделей. Средняя цена «зеленых» машин с пробегом приблизилась к отметке в 2,9 млн рублей — это в 2,2 раза больше, чем в начале года.

«Пока сложно представить резкий переход на электромобили, однако популярность этого вида транспорта стабильно растет. Несмотря на то, что официально продающихся моделей на отечественном рынке не так много, к началу этого года «электрический» автопарк вырос в 2,5 раза (до 10 тысяч единиц) по сравнению с началом 2019 года, и в 1,5 раза относительно 2020 года», — рассказали авторы исследования.

Бортжурнал,Nissan Leaf,Nissan,Audi,Porsche,Газета.Ru,
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