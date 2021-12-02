«АвтоВАЗ» выпускает «пустые» Lada Vesta

На предприятии «Lada Ижевск», где производится семейство Vesta, очень много автомобилей сходят с конвейера в «пустых» или «полупустых» версиях, утверждают в сообществе Avtograd news.

Фото: LADA LADA

Согласно данным инсайдеров, дефицит электронных компонентов повлиял на работу завода, но не в такой степени, как на основную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Запланированная программа сборки на декабрь 2021 года обозначена на уровне 10,5 тыс. автомобилей.

Ранее в ноябре сообщалось, что на «АвтоВАЗе» временно приостановили сборку машин Vesta с высоким уровнем оснащения — седанов Cross и универсалов SW Cross. Кроме того, этой осенью из-за нехватки комплектующих компании пришлось подготавливать упрощенную версию своей мультимедийной системы (причем выпуск некоторых машин с продвинутым мультимедийным комплексом и вовсе приостанавливали).

Конец ноября на «АвтоВАЗе» завершился очередным простоем. Всего за последний осенний месяц машины Lada Granta выпускались 8 рабочих дней из 20.