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1 час назад

«АвтоВАЗ» выпускает «пустые» Lada Vesta

На предприятии «Lada Ижевск», где производится семейство Vesta, очень много автомобилей сходят с конвейера в «пустых» или «полупустых» версиях, утверждают в сообществе Avtograd news.

«АвтоВАЗ» выпускает «пустые» Lada Vesta
Фото: LADALADA

Согласно данным инсайдеров, дефицит электронных компонентов повлиял на работу завода, но не в такой степени, как на основную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Запланированная программа сборки на декабрь 2021 года обозначена на уровне 10,5 тыс. автомобилей.

Ранее в ноябре сообщалось, что на «АвтоВАЗе» временно приостановили сборку машин Vesta с высоким уровнем оснащения — седанов Cross и универсалов SW Cross. Кроме того, этой осенью из-за нехватки комплектующих компании пришлось подготавливать упрощенную версию своей мультимедийной системы (причем выпуск некоторых машин с продвинутым мультимедийным комплексом и вовсе приостанавливали).

Конец ноября на «АвтоВАЗе» завершился очередным простоем. Всего за последний осенний месяц машины Lada Granta выпускались 8 рабочих дней из 20.

1 декабря все модели Lada подорожали: рост цен на машины «АвтоВАЗа» оказался максимальным с начала года.

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