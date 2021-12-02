Электрокроссовер Nissan Ariya поделился технологиями с луноходом

С января 2020 года компания Nissan и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) работают над адаптацией автомобильных технологий к луноходам. В частности, речь идет о системе контроля моторов и полном приводе e-4ORCE, обеспечивающем предсказуемый баланс тяги вне зависимости от дорожных условий. Как всё это будет работать на ровере, производитель показал в коротком видеоролике.

Фото: © Nissan © Nissan

Система e-4ORCE дебютировала на прототипе полноприводного Nissan Leaf осенью 2019 года, а первым серийным автомобилем с этой технологией стал электрический кроссовер Ariya. Суть e-4ORCE — прецизионный контроль момента и тормозного усилия на каждом колесе, что в целом должно обеспечивать необходимый баланс тяги в сложных условиях движения: на снегу, льду или в дождь.

Теперь эту технологию Nissan адаптировал к прототипу лунохода, построенному совместно с JAXA. Благодаря точной дозировке момента, при активной системе e-4ORCE колеса ровера не закапываются на сыпучих поверхностях, и он может продолжать движение, расходуя при этом меньше энергии. Результаты этих исследований JAXA собирается использовать в будущих космических миссиях, а Nissan надеется, что внесет таким образом вклад в эволюцию автомобильных технологий.

Помимо Nissan, в проектах JAXA участвуют Toyota и Honda. Первая тоже задействована в постройке лунохода, который собираются отправить на спутник Земли в 2030 году.