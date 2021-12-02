"Они до сих пор это делают?" Американцы оценили УАЗ "Патриот"

- Любой, кто думает, что это будет продаваться, невежественен. Посмотрите отзывы о них на родине, они ужасно построены. Уплотнения задней двери, которые не защищают от воды и пыли? Неприемлемо для автомобиля, построенного в 1980-х годах, не говоря уже о 2022 годе. У этой вещи даже нет боковых подушек безопасности или шторок безопасности. Как это вообще возможно? 26 тысяч долларов за что-то с нулевым качеством сборки или материалов, функциями безопасности или современным дизайном. Это шутка, - отзывается пользователь HaltestelleLuitpolthafen.