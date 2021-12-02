Представлен необычный концепт Project Maybach

Производитель Daimler представил в Майами концепт-кар, получивший название Project Maybach. Автомобиль, созданный в кузове купе, оснащен электрифицированным силовым агрегатом. Модель не имеет ничего общего с традиционными машинами Maybach.

Фото: Daimler Daimler

Двухдверный автомобиль длиной шесть метров, имеет угловатый кузов. Стойки багажного отделения изображают "липовый" каркас безопасности, добавляя солидности. Вместо бамперов, транспортное средство получило усиленные кенгурятники. Под каждой дверью можно заметить силовые подножки.

Daimler

Внешне автомобиль больше напоминает багги, созданное для покорения Сафари. Передняя часть модели имеет большое количество светодиодных прожекторов. В салоне установлено два кресла, которые разбираются, создавая условия для полноценного сна на природе. Для отделки использована натуральная кожа светло-коричневого цвета.

Daimler