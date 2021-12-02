Эксперты назвали фатальные ошибки во время вождения

Эксперты британского журнала What Car? перечислили фатальные ошибки, которые допускают водители. Пренебрежение элементарными правилами может привести к ДТП.

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Так, владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач часто забывают ставить машину на стояночный тормоз при парковке. Они считают, что если перевести селектор коробки передач в режим Parking, то это гарантирует безопасность. Однако при сложном рельефе местности это может привести к скатыванию автомобиля, что приведет к аварии.

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Также владельцы автомобилей забывают проверять состояние шин – измерять глубину протектора и давление в шинах. Эксперты рекомендуют проверять давление в шинах раз в месяц, а глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм. Если глубина протектора будет меньше, то это не обеспечит надежного сцепления с дорогой.

Не нужно слушать громко музыку в машине, так как это приводит к снижению способности водителя сосредоточиться. Доказано, что музыка громкостью 95 децибел снижает время реакции водителя на 20%.

Неправильная посадка за рулем также считается распространенной ошибкой водителей. На автомобилях с механической коробкой передач ноги должны быть слегка согнуты, чтобы было удобно работать с педалью сцепления. Необходимо правильно отрегулировать высоту кресла для хорошего обзора.

Пользоваться кнопкой рециркуляции в салоне могут не все водители. Не рекомендуется включать кнопку рециркуляции при прогреве автомобиля зимой, так как на оттаивание стекол в данном случае уйдет больше времени. Летом же наоборот, рециркуляция воздуха позволит быстрее охладить салон.

Не стоит бояться давить педаль тормоза до упора , так как в большинстве современных автомобилей есть система ABS, которая предотвращает блокирование колес.

Не нужно пользоваться смартфоном или подолгу отвлекаться на мультимедийную систему во время вождения. Водитель должен следить за дорогой и быть готовым среагировать на любое развитие дорожной ситуации.