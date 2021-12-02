Операция "Карусель": как водителей заставляют отказаться от тонировки

По существующим нормам, передние стекла автомобиля должны пропускать 70% света. Если тонировка не соответствует требованиям, для водителей предусмотрен штраф 500 рублей. При этом сотрудники ДПС могут потребовать устранить нарушение на месте, а водители не соглашаются, надеясь отделаться штрафом. В ГИБДД нашли способ, как бороться с наиболее принципиальными любителями тонировки.

Для этого в дорожной инспекции была придумана негласная операция, ее сотрудники называют между собой "Карусель", пишет 2 декабря портал Autonews. Проходит она таким образом: после остановки автомобиля с тонировкой и отказа ее устранить водителю выписывается штраф 500 рублей. После этого инспекторы садятся в патрульный автомобиль, следуют за нарушителем и снова его останавливают.

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"Штраф – это не проездной. Объясняем, что он опять выехал на дорогу с нарушением. Снова спрашиваем, будет ли снимать, тот отказывается. И мы выписываем еще штраф, абсолютно правомерный", – пояснил один из инспекторов на условиях анонимности.

По его словам, в рамках схемы "Карусель" могут повторять одну и ту же процедуру снова и снова. И все ради того, чтобы нерадивый автовладелец одумался и устранил причину бесконечных штрафов на месте. Эффективнее всего такой подход работает с водителями, которые спешат.

Тем не менее эксперты и юристы считают, что описанная в подобных деталях схема имеет признаки превышения должностных полномочий. Либо собеседник издания, рассказывая о ней, преувеличил.

Так, юрист Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков уточнил, что обычно водителю выдают предписание на устранение – 10 дней. Соответственно, наказывать за тонировку повторно можно лишь тогда, когда у водителя имеется на руках представление об устранении, 10 дней прошло, а пленка на месте.

Справка: какое наказание грозит за тонировку

Светопропускание ветрового стекла и передних стекол автомобиля должно составлять не менее 70% (приложение № 8 к Техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"). Штраф за нарушение этого правила установлен пунктом 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Он составляет 500 рублей.