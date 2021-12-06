Перегонять б/у авто из Европы снова стало выгодно

Перегон машин из европейских стран в Россию снова считается выгодным делом, особенно на фоне подорожания и нехватки автомобилей в РФ. В этом признаются российские автоподборщики.
Кирилл Чернов, автоподборщик и автор YouTube-канала AvtoRevizzoro, поделился, что при курсе 83 рубля за евро многие подержанные машины стало выгодно перегонять из стран Европы. Эксперт добавил, что более рентабельно привозить в Россию авто с пробегом в возрасте от трех до пяти лет. Это объясняется меньшими ввозными пошлинами, чем те, что предусмотрены для машин старше пяти лет.
Выгодно заниматься автомобилями с объемом мотора до 2,0 литров. Речь идет не только о компактных малолитражных моделях. Сегодня можно купить и большие машины с небольшим объемом двигателя, например Audi A4, BMW X1 и Volkswagen Passat, отметил автоэксперт.
Большой популярностью среди россиян также пользуются малолитражные автомобили на тяжелом топливе, среди которых: Renault Espace, Megane, Scenic и Talisman. В упомянутых моделях используется как механическая, так роботизированная трансмиссия. Жителям нашей страны такие машины нравятся из-за привлекательного внешнего вида и богатого оснащения.