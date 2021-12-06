Перегонять б/у авто из Европы снова стало выгодно

Перегон машин из европейских стран в Россию снова считается выгодным делом, особенно на фоне подорожания и нехватки автомобилей в РФ. В этом признаются российские автоподборщики.

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Кирилл Чернов, автоподборщик и автор YouTube-канала AvtoRevizzoro, поделился, что при курсе 83 рубля за евро многие подержанные машины стало выгодно перегонять из стран Европы. Эксперт добавил, что более рентабельно привозить в Россию авто с пробегом в возрасте от трех до пяти лет. Это объясняется меньшими ввозными пошлинами, чем те, что предусмотрены для машин старше пяти лет.

Выгодно заниматься автомобилями с объемом мотора до 2,0 литров. Речь идет не только о компактных малолитражных моделях. Сегодня можно купить и большие машины с небольшим объемом двигателя, например Audi A4, BMW X1 и Volkswagen Passat, отметил автоэксперт.