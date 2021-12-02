Особенности автомобиля FIAT FSO 125p Kombi

Большого размера автомобиль Fiat сам по себе является редкостью вне зависимости от собственного возраста.

Фото: Car.ru Car.ru

Для некоторых автолюбителей он был новым, таким же остался и сейчас, когда превратился в классику. Аналогично обстоят дела и с практичностью – она была на высоком уровне, и осталась неизменной даже после задействования современных технологий.

Видео дня

Разновидности и их производство. Наибольшей популярностью среди разновидностей модели 125р пользовался седан, выпускавшийся в городе Жерань, начиная с 1967 года. Через четыре года была проведена презентация универсала, серийное производство которого было начато в 1972 году. Через три года в предложение был включен еще и автомобиль в кузове пикап.

Появление большого Fiat в кузове универсал состоялось только в нашей стране. Польская же версия Fiat 125p представляла собой современный автомобиль, но с практичным кузовом. Его по достоинству оценили европейские специалисты.

В 1977 году ему была присвоена премия от английского журнала «What car?», признавшего его лучшим автомобилем-универсалом до 3 тысяч фунтов. Победа в подобном соперничестве была одержана над более чем 20 конкурентами. Основными преимуществами становилось хорошее соотношение стоимости и качества. К сожалению, на таком уровне оно поддерживалось только в первые годы, а затем стало снижаться. С 1983 года производились худшие по качеству экземпляры за все время. Причиной для этого стало окончание лицензии FIAT.

Состояние автомобиля и уход за ним. Наличие такой практичности стало причиной возникновения у модели большого количества «болезней».

Вторым фактором, который смог уничтожить универсальность этой модели, и заставил прекратить его использование, стала коррозия. Немало машин находились уже в таком состоянии, что ремонтировать их было нельзя. После получения статуса классики, стоимость сразу повысилась, что повлекло за собой попытки реанимировать машины, находящиеся в плохом техническом состоянии.

Но уход за этим транспортом не является простым делом. Причиной становилось наличие плит фальшпола, состоящих из закрытых профилей, что затрудняло проведение обслуживания и ремонта.

Иногда такой седан можно найти с отделкой синего цвета и наличием вытяжной трубы над крышей. Это означает, что данный экземпляр ранее применялся в качестве автомобиля скорой помощи. Поклонники модели ценят такие машины не меньше тех, которые не имели отношения к медицине.