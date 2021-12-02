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1 час назад

Tesla начала производить электромобили для детей

Компания Илона Маска Tesla представила свой самый дешёвый «электрокар» — детский квадроцикл Cyberquad for Kids за $1900. Пока производитель электромобилей принимает заявки, поставки начнутся через две-четыре недели.

Tesla начала производить электромобили для детей
Фото: ReutersReuters

В Tesla предупредили, что могут не успеть доставить товар к праздникам. Квадроцикл выполнен в том же стиле, что и пикап Tesla Cybertruck.

Новая игрушка от Tesla предназначена для детей старше 8 лет. Cyberquad for Kids может проехать до 24 километров на одном заряде батареи при скорости до 16 км/ч. Для полной зарядки аккумулятора понадобится до 5 часов.

Квадроцикл весит 55 килограммов и имеет стальную монолитную раму, дисковые тормоза и регулируемую подвеску со светодиодными полосками. Максимальная грузоподъёмность электромобиля для детей — 68 кг.

«Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad for Kids», — сказано на сайте компании.

Версию квадроцикла для взрослых представили на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, однако он до сих пор не появился в продаже. Ранее Илон Маск показал новый товар своей компании — свисток Cyberwhistle. Его дизайн также вдохновлён пикапом Tesla Cyberquad. На официальном сайте киберсвисток стоил $50, однако его быстро раскупили, теперь он доступен только на eBay, но в 50 раз дороже. Электрический пикап от Tesla планировали выпустить в конце 2021 года, однако в сентябре компания отложила серийное производство до 2023 года из-за того, что в Cybertruck слишком много новых технологий и оперативно организовать производственный процесс будет проблематично.

Бортжурнал,Tesla,Илон Маск,eBay,
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