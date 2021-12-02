Tesla начала производить электромобили для детей

Версию квадроцикла для взрослых представили на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, однако он до сих пор не появился в продаже. Ранее Илон Маск показал новый товар своей компании — свисток Cyberwhistle. Его дизайн также вдохновлён пикапом Tesla Cyberquad. На официальном сайте киберсвисток стоил $50, однако его быстро раскупили, теперь он доступен только на eBay, но в 50 раз дороже. Электрический пикап от Tesla планировали выпустить в конце 2021 года, однако в сентябре компания отложила серийное производство до 2023 года из-за того, что в Cybertruck слишком много новых технологий и оперативно организовать производственный процесс будет проблематично.