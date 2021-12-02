Хэтчбек Hyundai i20 N стал автомобилем года по версии Top Gear

Top Gear проводит ежегодную премию на звание лучшего автомобиля года. В этот раз "золото" досталось представителю марки Hyundai.

Фото: Car.ru Car.ru

Автопроизводитель Hyundai Motor получил новую награду в свой портфель. В рамках престижной ежегодной премии Top Gear 2021 звание лучшего определили для модели Hyundai i20 N. Напомним, что данный автомобиль является более производительной версией хэтчбека.

Получить первое место было не так просто, но Hyundai успешно справился с этим испытанием. В цикле Speed Week, которые проводил Top Gear, модель обошла всех своих конкурентов по итоговым показателям. Чтобы опередить всех соперников, автомобилю пришлось показать все свои преимущества.