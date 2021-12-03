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1 час назад

Toyota выпустит доступный электрокар за 2 миллиона рублей

Компания Toyota планирует представить небольшой и доступный электрический седан уже в следующем году, сообщает Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника. В этом японцам поможет компания BYD, которая поделится ключевыми технологиями – в частности, батареей собственной разработки под названием Blade battery, более компактной и безопасной, чем широко используемые аккумуляторы. Стоимость электрокара Toyota составит менее 200 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей).

Toyota выпустит "доступный" электрокар за 2 миллиона рублей
Фото: © Toyota© Toyota

По информации источников, электрокар будет небольшим – чуть крупнее Corolla – но просторным внутри, а его премьера состоится в Китае в конце 2022 года. О силовой установке пока ничего неизвестно, но запитываться она будет от литий-железо-фосфатного аккумулятора Blade battery, к которому Toyota получит доступ благодаря партнерству с BYD.

Батареями BYD уже интересовались и другие производители, в том числе Tesla, сообщают инсайдеры из КНР. Что касается Toyota, то, как утверждают источники, именно инновационные аккумуляторы сделали возможным выпуск недорогого седана. Будет ли новинка продаваться за пределами Китая, пока неясно.

Официально Toyota пока не подтвердила информацию, однако она коррелирует со стратегией, ранее озвученной Купером Эриксеном из североамериканского офиса компании. По его словам, Toyota не собирается гнаться за большим запасом хода электрокаров, а вместо этого сфокусируется на доступной цене, чтобы сделать продут привлекательным для большего числа клиентов.

Бортжурнал,BYD,Toyota,Tesla,Reuters,
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