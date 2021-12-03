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2 часа назад

Назван самый популярный автомобиль среди украинцев

Бестселлером на украинском рынке новых машин стал кроссовер Kia Sportage. В ноябре эту модель приобрели 1155 покупателей, сообщает «УкрАвтопром».

Назван самый популярный автомобиль среди украинцев
Фото: kia.rukia.ru

Что касается марок, Kia также возглавила рейтинг продаж с 1251 проданным автомобилем. По сравнению с прошлым годом на Украине реализация новых Kia в ноябре увеличилась в 2,5 раза. В первую пятерку также вошли Toyota (974 ед.), Renault (882 ед.), Chery (612 ед.) и Mitsubishi (494 ед.).

Десятку самых востребованных марок дополнили Hyundai — 439 ед.; Nissan — 431 ед.; Peugeot — 384 ед.; BMW — 348 ед.; а также Suzuki — 287 ед. Всего в ноябре на Украине реализовали 8,7 тыс. новых легковых авто, с начала года продажи составили 92,7 тыс. ед.

В России Kia Sportage находится на 16-м месте в списке самых продаваемых легковых автомобилей и сейчас стоит от 1,9 млн рублей.

Бортжурнал,Kia Sportage,Chery,Suzuki,Renault,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Peugeot,Mitsubishi,Renault,
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