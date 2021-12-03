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2 часа назад

Собраны первые обновленные Lada Vesta

В сообществе Avtograd News появилась информация о пилотной партии Lada Vesta FL: на ижевском заводе собрали восемь седанов Vesta FL Cross и универсалов Vesta FL SW Cross, оснащенных 1,6-литровыми моторами мощностью 106 и 113 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и вариатором. Инсайдеры уточняют, что особенность этой партии в том, что все автомобили собраны из полноценных комплектующих без применения обходных технологий.

Собраны первые обновленные Lada Vesta
Фото: Avtograd News / vk.comAvtograd News / vk.com

Все выпущенные автомобили — в максимальной комплектации, а значит оснащены светодиодной оптикой, цифровой панелью приборов и широкоформатным планшетом мультимедийной системы, фотографии которого ранее просочились в Сеть. В список оснащения такой Vesta также входят камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, электрозеркала с функцией складывания, бесключевой доступ в салон и система дистанционного запуска двигателя. Кроме того, самые богато укомплектованные Весты получат датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса и всех сидений.

Avtograd News / vk.com

Автор публикации в сообществе Avtograd News отмечает, что в ближайшее время с конвейера будут сходить небольшие партии обновленных Вест «для окончательной отработки всей технологической цепочки».

По неофициальным данным, запуск полноценного производства рестайлинговой модели сдвинут на более поздний срок из-за того, что АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности из-за нехватки электронных компонентов.

Ранее сообщалось, что по той же причине с конвейера сходят «пустые» или «полупустые» версии актуальной Lada Vesta, прием заказов на популярные топ-версии седана Vesta Cross и универсал Vesta SW Cross поставлен на паузу, а производство Vesta с продвинутым мультимедийным комплексом Enjoy Pro приостановлено до января 2022 года.

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