Собраны первые обновленные Lada Vesta

В сообществе Avtograd News появилась информация о пилотной партии Lada Vesta FL: на ижевском заводе собрали восемь седанов Vesta FL Cross и универсалов Vesta FL SW Cross, оснащенных 1,6-литровыми моторами мощностью 106 и 113 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и вариатором. Инсайдеры уточняют, что особенность этой партии в том, что все автомобили собраны из полноценных комплектующих без применения обходных технологий.

Фото: Avtograd News / vk.com Avtograd News / vk.com

Все выпущенные автомобили — в максимальной комплектации, а значит оснащены светодиодной оптикой, цифровой панелью приборов и широкоформатным планшетом мультимедийной системы, фотографии которого ранее просочились в Сеть. В список оснащения такой Vesta также входят камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, электрозеркала с функцией складывания, бесключевой доступ в салон и система дистанционного запуска двигателя. Кроме того, самые богато укомплектованные Весты получат датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса и всех сидений.

Avtograd News / vk.com

Автор публикации в сообществе Avtograd News отмечает, что в ближайшее время с конвейера будут сходить небольшие партии обновленных Вест «для окончательной отработки всей технологической цепочки».

По неофициальным данным, запуск полноценного производства рестайлинговой модели сдвинут на более поздний срок из-за того, что АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности из-за нехватки электронных компонентов.