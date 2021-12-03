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2 часа назад

Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla

Североамериканский офис Toyota опубликовал в Instagram новую фотографию, анонсирующую появление в США «заряженной» модификации Corolla. На первом плане расположился стандартный хэтчбек, но настоящий герой тизера – завернутая в камуфляжную пленку модель, которая прячется слева в тени от контейнеров. Сопровождает снимок подпись «Выходи из тени на свет» (Step out from the shadows into the spotlight), которая может намекать на скорую премьеру GR Corolla.

Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla
Фото: © Toyota USA / Instagram© Toyota USA / Instagram

Как и на предыдущем тизере, не обошлось без «пасхалок», причем во второй раз пользователи сети разглядели их быстрее. Так, на красном контейнере в левой части фотографии можно заметить индекс G16: он указывает на G16E-GTS – внутреннее наименование «турботройки» от GR Yaris, которую позаимствует новинка. Надпись GR Four рядом – отсылка к системе полного привода того же «горячего» Yaris.

Первый тизер GR Corolla

Предыдущий тизер GR Corolla Toyota опубликовала в октябре, замаскировав под снимок салона обычного хэтчбека. В нем также появились надписи G:16 и GR Four и крошечный прототип в камуфляже, однако отгадка заняла у подписчиков целый месяц.

На GR Yaris 1,6-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива выдает 272 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента. Ранее предполагалось, что для Corolla отдачу повысят до 300 сил, однако она все же может остаться неименной: цифра два и число 68 на панели климат-контроля на первом тизере указывают на 268 сил в местной системе изменения.

Бортжурнал,Toyota,
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