Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla

Североамериканский офис Toyota опубликовал в Instagram новую фотографию, анонсирующую появление в США «заряженной» модификации Corolla. На первом плане расположился стандартный хэтчбек, но настоящий герой тизера – завернутая в камуфляжную пленку модель, которая прячется слева в тени от контейнеров. Сопровождает снимок подпись «Выходи из тени на свет» (Step out from the shadows into the spotlight), которая может намекать на скорую премьеру GR Corolla.