Toyota показала новую фотографию «заряженной» Corolla

Североамериканский офис Toyota опубликовал в Instagram новую фотографию, анонсирующую появление в США «заряженной» модификации Corolla. На первом плане расположился стандартный хэтчбек, но настоящий герой тизера – завернутая в камуфляжную пленку модель, которая прячется слева в тени от контейнеров. Сопровождает снимок подпись «Выходи из тени на свет» (Step out from the shadows into the spotlight), которая может намекать на скорую премьеру GR Corolla.

Фото: © Toyota USA / Instagram © Toyota USA / Instagram

Как и на предыдущем тизере, не обошлось без «пасхалок», причем во второй раз пользователи сети разглядели их быстрее. Так, на красном контейнере в левой части фотографии можно заметить индекс G16: он указывает на G16E-GTS – внутреннее наименование «турботройки» от GR Yaris, которую позаимствует новинка. Надпись GR Four рядом – отсылка к системе полного привода того же «горячего» Yaris.

Первый тизер GR Corolla

Предыдущий тизер GR Corolla Toyota опубликовала в октябре, замаскировав под снимок салона обычного хэтчбека. В нем также появились надписи G:16 и GR Four и крошечный прототип в камуфляже, однако отгадка заняла у подписчиков целый месяц.