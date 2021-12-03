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1 час назад

Ценовой беспредел на автомобильном рынке России продлится до 2024 года

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в 2021 году превысила 1 млн рублей. За полгода машины в среднем подорожали на 12%.

Ценовой беспредел на авторынке продлится до 2024 года
Фото: Сергей Коньков / ТАСССергей Коньков / ТАСС

Автомобильные дилеры диктуют покупателям свои условия, накручивая цены и устанавливая дополнительное оборудование. Дефицит автомобилей приводит к тому, что купить машину по рекомендованной розничной стоимости сейчас невозможно. Причина дефицита кроется в нарушении поставок электронных компонентов, пандемии коронавируса и нехватке кремния.

Эксперты журнала «За рулем» считают, что в ближайшее время цены на автомобили не стабилизируются, а ценовой беспредел продлится минимум до 2024 года.

Бортжурнал,За рулем,
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