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4 часа назад

Стало известно, когда новый Renault Logan появится в России

Модель Renault Logan третьего поколения появится на российском рынке летом 2022 года. Об этом пишет портал «Дром» со ссылкой на производственный план «АвтоВАЗа».

Стало известно, когда новый Renault Logan появится в России
Фото: DaciaDacia

Сообщается, что производство нового семейства Logan стартует в мае будущего года на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти. Начало продаж запланировано на июнь. План реализации на первый месяц составляет 130 экземпляров.

Новый Renault Logan построен на платформе CMF-B-LS альянса Renault-Nissan, которую первым получила модель Renault Clio. Оснащать машины будут турбированным двигателем объемом 1,0 л и мощностью 91 л.с. В Европе Logan третьего поколения уже продается под румынской маркой Dacia.

Другой новинкой «АвтоВАЗа» в 2022 году станет обновленная Lada Vesta, ее продажи должны начаться в конце весны.

Актуальный Renault Logan продается в России по цене от 747 тыс. руб. По итогам 11 месяцев 2021 года модель занимает 15-е место в списке самых продаваемых новых машин в РФ.

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