Стало известно, когда новый Renault Logan появится в России

Модель Renault Logan третьего поколения появится на российском рынке летом 2022 года. Об этом пишет портал «Дром» со ссылкой на производственный план «АвтоВАЗа».

Фото: Dacia Dacia

Сообщается, что производство нового семейства Logan стартует в мае будущего года на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти. Начало продаж запланировано на июнь. План реализации на первый месяц составляет 130 экземпляров.

Новый Renault Logan построен на платформе CMF-B-LS альянса Renault-Nissan, которую первым получила модель Renault Clio. Оснащать машины будут турбированным двигателем объемом 1,0 л и мощностью 91 л.с. В Европе Logan третьего поколения уже продается под румынской маркой Dacia.

Другой новинкой «АвтоВАЗа» в 2022 году станет обновленная Lada Vesta, ее продажи должны начаться в конце весны.