ЗИЛ возвращается: теперь это семиместный внедорожник "Colonel"

Сенсационная информация появилась в Сети. По некоторым данным, один неизвестный бизнесмен из США приобрел права на автобренд ЗИЛ. Американец планирует вывести на рынок серию внедорожников Colonel ("Полковник").

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобили с индексом ЗИЛ-157 будут выпускать для нужд армии Соединенных Штатов. За базу, вероятнее всего, будет взято шасси Jeep.

Это означает, что силовой агрегат нового внедорожника может быть 2,4-литровый на 177 л.с. (как у Cherokee). В роли трансмиссии будет доступна девятиступенчатая коробка-автомат. Для ценителей жанра будут предлагать 3,2-литровый мотор на 272 л.с.

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Судя по рендерам, новый ЗИЛ обзаведётся расширенными колёсными арками. Головная оптика будет представлена светодиодными фонарями.