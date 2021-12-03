ЗИЛ возвращается: теперь это семиместный внедорожник "Colonel"

Сенсационная информация появилась в Сети. По некоторым данным, один неизвестный бизнесмен из США приобрел права на автобренд ЗИЛ. Американец планирует вывести на рынок серию внедорожников Colonel ("Полковник").
Автомобили с индексом ЗИЛ-157 будут выпускать для нужд армии Соединенных Штатов. За базу, вероятнее всего, будет взято шасси Jeep.
Это означает, что силовой агрегат нового внедорожника может быть 2,4-литровый на 177 л.с. (как у Cherokee). В роли трансмиссии будет доступна девятиступенчатая коробка-автомат. Для ценителей жанра будут предлагать 3,2-литровый мотор на 272 л.с.
Судя по рендерам, новый ЗИЛ обзаведётся расширенными колёсными арками. Головная оптика будет представлена светодиодными фонарями.
Что до дизайна непосредственно, то тут, очевидно, вышел некий симбиоз от американских и китайских внедорожников.