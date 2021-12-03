Huawei представила гибрид с запасом хода 1000 км

Китайская компания Huawei представила свой новый, второй по счету автомобильный проект: им оказался гибридный кроссовер, построенный совместно с маркой Seres, который появится на рынке КНР под отдельным брендом Aito. Модель получила индекс M5 — для нее заявлена трехмоторная бензоэлектрическая установка, батарея емкостью 200 киловатт-часов и запас хода на уровне 1000 километров. Huawei отвечал за мультимедийную составляющую автомобиля.

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Aito M5 представляет собой 4,8-метровый кроссовер весом около 1,3 тонны, который приводят в движение три мотора: полуторалитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 лошадиных сил и пара электромоторов. Суммарная отдача трех агрегатов достигает 430 сил. Разработчики утверждают, что гибрид способен проехать без остановки тысячу километров.

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Других подробностей пока мало. Ожидается, что кроссовер можно будет заказать с 19- либо 20-дюймовыми колесными дисками и с мультимедийной системой собственной разработки Huawei. Модель уже сертифицирована и в обозримом будущем появится на рынке КНР.

Это не первый автомобильный проект для Huawei. В середине ноября стало известно, что IT-гигант создал бренд Avatar совместно с Changan и CATL: первой моделью новоиспеченной марки стал электрический кроссовер с индексом 11, который встанет на конвейер в третьем квартале 2022 года.