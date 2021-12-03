За 10 лет батареи для электрокаров подешевели на 90 процентов

Эксперты Green Car Congress провели исследование и выяснили, что, несмотря на сложности автомобильной индустрии, вызванные пандемией коронавируса, за последние десять лет стоимость аккумуляторов электрокаров снизилась почти на 90 процентов. Если в 2010 году цена киловатт-часа в литий-ионных батареях составляла 1200 долларов, то в настоящий момент средняя стоимость уже 132 доллара. Эксперты отмечают, что такая тенденция может в ближайшей перспективе уровнять стоимость «зеленых» моделей и машин, использующих ДВС.

Несмотря на нехватку микроэлектронных компонентов, остановки производств и другие сложности, вызванные пандемией COVID-19, только за последний год батареи электромобилей подешевели на шесть процентов. Самые низкие цены на аккумуляторы сейчас в Китае, где стоимость киловатт-часа составляет 111 долларов (примерно 8000 рублей по текущему курсу). Это неудивительно, поскольку именно в Поднебесной сосредоточено наибольшее количество производств электрокаров. В США цены на батареи выше на 40 процентов, в Европе – на 60 процентов.

Такая тенденция связана с ростом объемов производств. Ведь как только товар становится массовым, его стоимость существенно снижается. Однако в случае с батареями для электрокаров есть свои нюансы. Аккумуляторам необходимы полезные ископаемые, а также технологии для утилизации. В связи с этим, цены на АКБ периодически могут повышаться. По мнению специалистов, снижение стоимости батарей в конечном итоге приведет к тому, что «зеленый» транспорт станет таким же доступным, как и автомобили с двигателями внутреннего сгорания.