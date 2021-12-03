Удлиненный Bentley Bentayga замечен на тестах в Швеции

Британская люксовая марка Bentley тестирует прототип удлиненной модели Bentayga на снежных дорогах Швеции. Поставлять новинку планируется, ко всему прочему, на Ближний Восток и в Китай.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Судя по полученным данным, Bentley Bentayga не очень короткая в базовом исполнении. Длина автомобиля составляет 5140 мм, а колесная база - 2995 мм. Удлиненная вариация будет еще более внушительной. Известно, что машину будут продавать в КНР, где любят соответствующие транспортные средства, что и побуждает компании изготавливать длинные автомобили. К примеру, подобными и ставшими популярными разработками могут похвастаться BMW и Mercedes.

Motor1.com

Предположительно, Bentley Bentayga LWB получит дизайн нынешней модернизированной версии, салон оснастят просторным вторым рядом, что будет отвечать требованиям целевого рынка.

О силовой установке пока известно немного. Пока что это W12 и V8, есть и гибрид. Вполне вероятно, что серийный автомобиль укомплектуют гибридом и W8, так как 12-й требует хорошей надбавки из-за налогов. Представить машину компания должна в первом полугодии 2022.

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