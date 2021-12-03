КАМАЗ показал уникальный внедорожник для Арктики

Международная выставка "Арктика: настоящее и будущее" уже проводится в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия КАМАЗ показал свой новый проект.

Фото: Car.ru Car.ru

Модель КАМАЗ-6355 получила еще одно название - "Арктика". Колесная формула транспорта - 8х8. Как сообщает производитель, данная техника может быть использована для проведения работ на Крайнем Севере и в Арктике, где температура достигает -50 градусов.

В оснащении автомобиля предусмотрен силовой агрегат P6, АКПП и кабина семейства К5. Как сообщают в компании, ключевой особенностью этого вездехода является наличие шарнирно-сочлененной рамы. В результате автомобиль поворачивает не при помощи колес, а при помощи рамы, которая может "ломаться".