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43 минуты назад

КАМАЗ показал уникальный внедорожник для Арктики

Международная выставка "Арктика: настоящее и будущее" уже проводится в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия КАМАЗ показал свой новый проект.

КАМАЗ показал уникальный внедорожник для Арктики
Фото: Car.ruCar.ru

Модель КАМАЗ-6355 получила еще одно название - "Арктика". Колесная формула транспорта - 8х8. Как сообщает производитель, данная техника может быть использована для проведения работ на Крайнем Севере и в Арктике, где температура достигает -50 градусов.

В оснащении автомобиля предусмотрен силовой агрегат P6, АКПП и кабина семейства К5. Как сообщают в компании, ключевой особенностью этого вездехода является наличие шарнирно-сочлененной рамы. В результате автомобиль поворачивает не при помощи колес, а при помощи рамы, которая может "ломаться".

Известно, что данная конструктивная особенность была использована из-за больших габаритов колес, которые не позволяли в обычном режиме достичь определенного радиуса поворота. КАМАЗ-Арктика может выступать в роли альфамобиля - транспортного средства, которое поведет за собой колонну обычных грузовиков.

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