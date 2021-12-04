Первый монгольский автомобиль можно будет купить за 60 млн тугриков

Фото: Bars Motors Bars Motors

Монголия создала национальный автопром: на заводе компании Bars Motors начинается сборка кроссоверов под собственной маркой Mozo. Молодой монгольский автопроизводитель уверяет, что будет выпускать свои машины по технологии блокчейн. И они уже скоро могут дойти до Сибири, полагают эксперты в разговоре с «Газетой.Ru».

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В Монголии в понедельник 6 декабря открывается первый в стране автомобильный завод Bars Motors, пишет местное национальное информагентство «Монцамэ». Компания из Улан-Батора запустит выпуск кроссоверов, созданных совместно с китайской компанией Zotye. Сотрудничество партнеров началось год назад после открытия сборочной линии в китайском Ханчжоу, что на тот момент не давало право монголам считать Bars Motors в полной мере национальным автопроизводителем.

Новый сборочный завод в Улан-Баторе способен выпускать 2,5 тыс. автомобилей в год, его первая модель получила название Mozo (от словосочетания «монгол зон олон»), что в переводе с монгольского языка означает — монгольский народ. Цена автомобиля заявлена на уровне 59 млн тугриков (более 1,5 млн рублей), покупателям также предлагаются льготные условия кредитования.

Принцип сборки своих автомобилей монгольские автопромышленники называют технологией блокчейн, что подразумевает чередование закупки компонентов для сборки автомобилей напрямую у немецких и японских автопроизводителей.

Блокчейн в автопроме — не то же самое, что и система транзакций на криптовалютном рынке. Недавно ведущие игроки европейской автомобильной промышленности (группа Renault, Knauf Industries, Faurecia, Simoldes и Coşkunöz) в содружестве с IBM представили свою разработку в этом направлении. Ее суть заключается в том, что информационный обмен данными о технологиях и компонентах между всеми субъектами автопрома (поставщики разных уровней и сборочные заводы, автодилеры) контролируется в единой базе, данные которой хранятся на разных серверах. Множество устройств ведут параллельные записи, используя криптографические функции. Это решение позволяет безопасно и эффективно автокомпаниям из разных блоков-решений формировать готовый продукт, даже такой сложный, как автомобиль.

В Bars Motors отмечают, что такой подход позволит им обеспечить бесперебойную и надежную поставку автомобилей новым владельцам.

«Мы преодолели множество препятствий, чтобы создать кроссовер-внедорожник Mozo — это символ нашей цели. Символ обеспеченных людей и среднего класса. Zotye — китайская компания с 30-летним опытом, она работала с нами, чтобы сделать все быстро и качественно», — объясняется происхождение первого монгольского автомобиля на официальном сайте Bars Motors.

На деле же автомобиль Mozo — всего лишь переосмысленный аналог китайского кроссовера Zotye T500, который дебютировал на Шанхайском автосалоне еще в 2017 году. В монгольской версии он оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. До начала выпуска машины испытывались в различных климатических условиях Монголии – на асфальте и бездорожье.

Вслед за кроссовером Mozo монгольский автозавод обещает наладить производство внедорожника Bagatur, созданного в партнерстве с фирмами из Германии и Израиля – его хотят использовать в том числе в туристической сфере страны.

Выпуск автомобилей под собственной маркой для государства с небольшим населением объясняется скорее вопросами имиджа, нежели экономики, однако если на автозаводе Bars Motors действительно будет внедрен производственный процесс на блокчейне, и это можно считать передовым решением, считают эксперты.

«Создание собственной автомобильной промышленности можно считать индикатором развитости того или иного государства – даже притом, что в Монголии нет никакой компонентной базы. Видимо, это призвано вдохновлять инвесторов, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — Производство хотя бы 25 тысяч автомобилей в год по приемлемой для населения цене может сказать о благоприятном инвестиционном климате, хотя экспортные перспективы для собранных там автомобилей неясны».

После того, как компания выйдет на заявленный уровень производства и будут устранены начальные «болячки», можно ожидать экспорта этих машин в Россию, полагает эксперт, но произойдет это не ранее, чем через 1,5-2 года.

«Машина неплохая, но оглушительный рыночный успех в России вряд ли можно рассчитывать, однако она может иметь определенную популярность в Сибири. На первых порах такие поставки могут быть ограничены несколькими сотнями машин», — оценил Бургазлиев рыночный потенциал Bars Motors.

Объемы продаж будут зависеть от темпов построения дилерской сети, а также от величины утилизационного сбора в России и других государствах ЕАЭС, уточнил он.

При населении Монголии в 3,3 млн человек создание национального автопроизводителя экономически оправданно только при введении ограничений для других компаний, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Для страны с совсем маленьким населением иметь собственное производство – это не более чем вопрос престижа, но никак не серьезный экономический шаг,— говорит Моржаретто «Газете.Ru», — Если, конечно, монгольские власти не ввели каких-либо преференций для этой компании и одновременных ограничений для других импортеров».

По аналогии с Россией таким ограничением для других участников рынка может быть утилизационный сбор, приводит пример эксперт.