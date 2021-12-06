Lada Vesta остается бестселлером четвертый месяц подряд

По итогам ноября 2021 года Lada Vesta заняла первое место в рейтинге продаж на авторынке в РФ. Реализация снизилась на 23% и составила 9 тыс. автомобилей, сообщает агентство «Автостат».
Таким образом, Vesta принадлежит лидерство с августа этого года, прежде оно было у самой доступной модели «АвтоВАЗа» — Lada Granta. У Granta продажи составили 7,2 тыс. ед., что на 50% меньше по сравнению с прошлым годом.
Среди SUV лидером остается Hyundai Creta (6,5 тыс.; -15%). Следом в рейтинге продаж идут Kia Rio (5,7 тыс.; -43%) и Hyundai Solaris (4,3 тыс.; -27%). Среди автомарок больше всего машин реализовано у Lada (26,4 тыс.; -31%), в тройку вошли Kia (14,5 тыс.; -31%) и Hyundai (14,4 тыс.; -17%).