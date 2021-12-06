Lada Vesta остается бестселлером четвертый месяц подряд

По итогам ноября 2021 года Lada Vesta заняла первое место в рейтинге продаж на авторынке в РФ. Реализация снизилась на 23% и составила 9 тыс. автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

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Таким образом, Vesta принадлежит лидерство с августа этого года, прежде оно было у самой доступной модели «АвтоВАЗа» — Lada Granta. У Granta продажи составили 7,2 тыс. ед., что на 50% меньше по сравнению с прошлым годом.