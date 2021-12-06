Китай наступает на российский авторынок

Автопроизводители из КНР анонсировали выход на российский рынок нескольких новых моделей. Учитывая предпочтения россиян, они решили сконцентрироваться на кроссоверах, есть пополнение даже в малочисленном сегменте пикапов. Подробнее о новинках, которые в ближайшее время появятся у дилеров китайских брендов, в материале «Газеты.Ru».

Фото: Haval/Chery/Geely/JAC Haval/Chery/Geely/JAC

Changan Uni-k

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Появление флагманского кроссовера компании ожидалось еще минувшим летом. Однако Uni-k прошел сертификационные испытания и получил соответствующие документы только в середине осени. Новинка Changan отличается экстравагантным дизайном. Двери снабжены убирающимися дверными ручками.

Changan Uni-k

Кресла и карты дверей Changan Uni-k отделаны кожей наппа, что выглядит нетривиально в сегменте среднеценовых кроссоверов. Расположенная по центру торпедо приборная панель состоит из трех цветных дисплеев, что также достаточно редко встречается. У дилеров автомобиль появится в начале следующего года. Покупателем предложат версии с передним и полным приводом, и 233-сильным турбомотором объемом два литра.

JAC T8 Pro

Во второй половине 2022 года ожидается пополнение в достаточно скромном ряду полноразмерных пикапов, представленных в нашей стране — на рынкеe появится новый JAC T8 Pro. Он придет на смену грузовичку Т6, который в России продают по цене от 1,6 млн рублей.

JAC T8 Pro

Рамная конструкция, подключаемый полный привод, шестиступенчатая механическая трансмиссия и клиренс в 22 см, в теории должны наделить автомобиль неплохими внедорожными качествами. Заявленная грузоподъемность составляет 900 кг, пикап с полутораметровым кузовом оснащен 211-сильным турбодизелем.

JAC S4

Чуть раньше пикапа (ориентировочно весной) у дилеров JAC должен появиться обновленный кроссовер S4. Автомобиль получил новые бамперы, измененную решетку радиатора и более узкую переднюю светотехнику. В салоне новая цифровая панель приборов, появилась платформа для беспроводной зарядки смартфона, которая расположена на центральном тоннеле в нише под передней панелью.

В российской спецификации переднеприводный автомобиль будет оснащаться 136-сильным бензиновым турбомотором (на родине он оптимизирован под 150 лошадиных сил) в сочетании с вариатором или шестиступенчатой механикой.

Geely KX 11

Новинка от Geely — кроссовер KX 11 — дебютировала в конце апреля в автосалоне в Шанхае. В российском офисе Geely уточнили, что в России этот автомобиль появится ближе ко во второй половине 2022 года. В Китае машина снабжена функцией автоматической беспилотной парковки, которая активируется нажатием кнопки на брелке.

Geely KX 11

KX наверняка удивит потенциальных клиентов большим экраном мультимедийной системы диагональю один метр. Причем это тачскрин монитора, и он больше похож на домашний телевизор. Экран занимает все пространство передней панели между водителем и пассажиром. Кроссовер оснащается двухлитровым турбомотором Volvo в двух вариантах мощности: 218 и 238 лошадиных сил.

Haval Dargo

В российском представительстве Haval не раскрыли свои планы по выводу на рынок новых моделей. Впрочем, по данным портала «Китайские автомобили», в начале следующего года на заводе компании в Тульской области планируется начать сборку компактного внедорожника Haval Dargo (в Китае эта модель называется Big Dog).

Haval Dargo

Бывший главный дизайнер Land Rover Филл Симмонс, который несколько лет назад перешел в китайскую компанию, постарался придать кроссоверу максимально брутальный облик и сделать его непохожим на все что у Haval было прежде. В итоге автомобиль получил угловатый кузов с некрашеными бамперами. В салоне «китайца» на манер Jeep Wrangler массивные ручки расположены на торпедо, и на боковых стойках кузова.

Exeed VX

Компания Chery уже объявила о старте продаж премиального кроссовера Exceed VX. Этот автомобиль уже не назвать даже среднеценовым, его стоимость начинается с отметки в 3,3 млн рублей.

Приблизительно за те же деньги (если не брать в расчет дилерские накрутки) можно приобрести Mazda CX-9 или Hyundai Palisade.

Exeed VX

Полноприводный семиместный кроссовер доступен только с 249-сильный турбированным мотором объемом в два литра в сочетании с роботизированной трансмиссией. Есть у этого кроссовера такие опции, как панорамная крыша с люком, который автоматически закрывается, получив сигнал от датчика дождя.

Еxceed LX

Изначально планировалось, что одномерно с VX на нашем рынке появится и более компактный кроссовер Exceed LX. Однако пандемия и последовавшие проблемы с полупроводниками нарушили планы китайской компании: модель придет к российским дилерам ближе к середине следующего года.

В основе LX — Chery Tiggo 7, обе машины построены на одной платформе и имеют унифицированный кузов. Премиальный кроссовер отличается более дорогим оформлением интерьера с обилием кожи, вставок под дерево и двумя 12-дюймовыми дисплеями.

Chery Tiggo 4 Pro

Дизайн обновленной модели китайский автопроизводитель запатентовал в нашей стране еще в конце февраля. Однако к дилерам Tiggo 4 Pro поступит только в начале будущего года. У «паркетника» изменилась форма бамперов, светотехники и решетки радиатора. В салоне появилась новая передняя панель с дисплеем мультимедиа диагональю 10,3 дюйма и сенсорный блок управления микроклиматом.

Chery Omoda 5

В российском офисе Chery планируют вывести в следующем году, дебютировавший на недавнем автосалоне в Гуанчжоу, кроссовер Omoda 5 (названия для китайского рынка). Как именно будет называться эта модель в нашей стране, не сообщается.

Chery Omoda