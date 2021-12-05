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2 часа назад

Chevrolet лишит пикапы Silverado ручных стеклоподъемников

Компания Chevrolet решила убрать из пикапа Silverado ручные стеклоподъемники. Данное событие является значимым, так как автомобиль впервые получит электропакет в базовой версии.

Chevrolet лишит пикапы Silverado ручных стеклоподъемников
Фото: Car.ruCar.ru

Пикапы Chevrolet Silverado 2022 модельного года будут предлагаться без ручных стеклоподъемников, механической блокировки и запуска мотора с ключа. Уже в базовой комплектации будут предлагать пакет электрических дополнений. Поэтому в 2022 году с механическими системами останется только малолитражный Spark.

Напомним, что актуальный Silverado 1500 оснащается мотором V6 на 4.3 литра, который работает вместе с 6-ступенчатой АКПП. Стоимость такой версии составляет 29 000 долларов - 2 140 000 рублей. General Motors старается максимально сохранить привлекательный прайс данной модели в следующем году, но электропакет уже не откладывает на поздний срок.

Еще одна новость для поклонников модели - в 2022 году уберут двигатель V6 на 4.3 литра. Вместо него производитель предложит рядный 2.7-литровый мотор.

Бортжурнал,Chevrolet Silverado,Chevrolet,General Motors,
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