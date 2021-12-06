Насколько за 10 лет подорожала Lada Niva

В нынешнем году Lada Niva Legend (4х4) отметила 44-летие: внедорожник встал на конвейер АвтоВАЗа в 1977 году и производится по сей день. Значительных изменений ни в конструкции, ни в оснащении автомобиля за все это время не произошло: у «Нивы» все тот же угловатый кузов, а в движение ее приводит 1,7-литровый агрегат. При этом стоимость машины планомерно росла. Эксперты Quto.ru решили выяснить, насколько увеличилась начальная стоимость Lada Niva за последнее десятилетие.

Фото: © Lada © Lada

В 2011 году за базовую Lada Niva Classic с 1,7-литровым мотором и «механикой» просили всего 299 900 рублей, но уже к концу года цена преодолела планку в 300 тысяч рублей и достигла 306 900 рублей. Средняя на тот момент зарплата – 23 369 рублей по данным Росстата – позволяла накопить за «Ниву» примерно за 13 месяцев.

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2012 год Niva закончила с тем же ценником, а вот зарплата увеличилась, что сократило время накопления до 11,4 месяца. В 2013 году внедорожник стоил уже 353 800 рублей, в 2014 – 364 500 рублей, однако зарплаты росли быстрее: накопить на «Ниву» можно было за 11,1 месяца.

С 2015 года ситуация стала меняться. Niva резко выросла в цене до 435 000 рублей, что увеличило срок сбора средств до 12,8 месяца при средней зарплате 33 925 рублей. Еще 30,7 тысячи рублей внедорожник прибавил в 2016 году, а с 2017 года стал стоить 475 900 рублей. Срок накопления при этом сохранялся.

Психологическую отметку в полмиллиона рулей цена Niva превысила в 2018 году. Год она закончила на уровне 503 900 рублей, однако зарплата в 42 550 рублей позволяла накопить на машину за 11,8 месяца. Еще сильнее – до 10,8 месяца – срок сократился в 2019 году, когда цена «Нивы» подросла до 523 900 рублей, а зарплата – до 47 867 рублей.

До 587 900 рублей (+64 тысячи рублей) подорожала модель в сложном 2020 году, а в 2021-м за внедорожник уже просят как минимум 675 900 рублей (+88 тысяч рублей), и, возможно, это не предел. Срок накопления вырос до 12,4 месяца и почти достиг уровня 2015 года при средней зарплате в 54 687 рублей.