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1 час назад

Блогер наглядно показал разницу в сборке Toyota для России и США

Российский блогер Илья Свиридов наглядно показал разницу в сборке кроссоверов Toyota для России и США. Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» препарировал новый Highlander для американского рынка и сопоставил его с RAV4, собранным в Санкт-Петербурге. Сравнение оказалось не в пользу российской модели — собирая Highlander, Toyota не экономит на шумо- и виброизоляции, тогда как RAV4 выходит с завода с «оголённым» кузовом.

"Голая" Toyota: чем различается сборка авто для России и США
Фото: YouTube-канал «Клубный сервис»YouTube-канал «Клубный сервис»

Разбирая Toyota Highlander, выпущенный в Мексике для рынка США, Илья Свиридов обратил внимание на разницу в подходе — абсолютно весь пол американского кроссовера был покрыт на заводе виброизоляционным составом. Кроме того, толстым войлоком укрыто не только «подполье» в ногах водителя и переднего пассажира, а вся площадь салона.

У отечественной Toyota RAV4 войлока меньше, а полы фактически не виброизолированы. При этом о выдающейся экономии говорить не приходится — по оценке «Клубного сервиса», японскому концерну удаётся «выиграть» 50-60 долларов на каждом автомобиле российского производства.

Впрочем, сборка Toyota Highlander тоже не образцовая — потолок и двери американского кроссовера абсолютно пустые, а антикора в полостях нет. Что касается техники, то под капотом вседорожника усовершенствованный бензиновый V6 объёмом 3,5 литра. Ключевой апгрейд — появление комбинированного впрыска топлива с 12 форсунками (было шесть) и перенастройка силового агрегата: мотор с индексом 2GR-FKS может работать по циклу Аткинсона.

Полтора месяца назад «Клубный сервис» разобрал другую Toyota: Илья Свиридов показал внутренности Land Cruiser 300 и перечислил ключевые отличия внедорожника нового поколения от предшественника — Land Cruiser 200.

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