Российский авторынок в ноябре упал на 20%

В ноябре в России было реализовано 125,5 тыс. автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

При этом суммарные продажи машин за неполный год оказались на 6,9% выше, чем за аналогичный период с января по ноябрь 2020 года, и составили 1,44 млн автомобилей.

«Обычно декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — рассказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Также Штэрцель раскритиковал планы правительства почти в девять раз увеличить ставку утильсбора на электромобили. Эта мера в совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электрокары существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России, отметил он.