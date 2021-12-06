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2 часа назад

У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси

Глава Tesla Илон Маск раскрыл новые подробности об электрическом пикапе Cybertruck, который задерживается на пути к конвейеру. По его словам, в компании решили изменить моторную гамму еще не выпущенной модели: «топовой» станет версия с четырьмя, а не с тремя двигателями, и именно ее сборку запустят первой. Начальную одномоторную модификацию подумывают и вовсе исключить: в таком случае новинку будут продавать с двумя, тремя и четырьмя моторами.

Электрическому пикапу Tesla Cybertruck добавили «режим танка»
Фото: © Tesla© Tesla

Помимо этого, Маск анонсировал для Cybertruck несколько «фишек», о которых не упоминалось ранее. Так, электропикапу обещано полноуправляемое шасси с «ультрабыстрым контролем крутящего момента для каждого колеса».

В ответ пользователи Twitter поинтересовались, сможет ли Cybertruck ездить по диагонали. Маск заявил, что благодаря полноуправляемому шасси электрокар будет способен не только разворачиваться на месте подобно танку, но и ездить, как краб. Такая способность, названная «режим краба», есть у конкурента Tesla – электропикапа Hummer.

Маск пообещал, что все клиенты, оставившие заявки на покупку Cybertruck — а их за два года набралось почти 1,3 миллиона человек, – смогут доплатить, чтобы получить четырехмоторную версию. По подсчетам экспертов, одномоторную модификацию выбрали 7,2 процента оформивших бронь: если ее исключат из линейки, им придется доплачивать за версию с двумя двигателями.

По последним данным, производство Tesla Cybertruck стартует в конце 2022 года, а массовая сборка начнется не ранее 2023-го.

Бортжурнал,Hummer,Tesla,Илон Маск,
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