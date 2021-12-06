Какие семь отверстий в машине необходимо регулярно чистить

Специалисты рекомендуют чистить дренажные отверстия автомобиля как минимум два раза в год - весной и осенью. Если же автомобиль эксплуатируется на бездорожье и при неблагоприятных метеоусловиях, прочистку следует делать на регулярной основе. "РГ" выделила семь технологических точек, которые требуют обязательной прочистки.

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Дренажные каналы в дверях

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О наличии технологических отверстий в полостях дверей автомобиля знает подавляющее большинство автомобилистов, но тем не менее далеко не все проводит их регулярную прочистку.

Между тем, такой дренаж, нередко прикрытый резиной уплотнителя, в процессе эксплуатации автомобиля в дождь, слякоть и тем более во время езды по бездорожью и форсированию бродов основательно засоряется.

В результате вода, попадая в полости дверей через технологические отверстия (например, для электропроводки), неплотно сидящие заглушки, петли и пересохшие уплотнители, может скапливаться внутри дверей и не только спровоцировать образование ржавчины, но и, к примеру, повредить механизм электростеклоподъемников. Чтобы добраться до таких дренажных каналов, вероятнее всего, вам понадобится отогнуть резинку на нижних кромках дверей. Или, как вариант, снять специальные заглушки в виде клапана. После этого вооружаемся проволокой (желательно с изоляцией, чтобы не повредить ЛКП) и проводим чистку.

Дренажные отверстия в порогах

В полости порогов вода может попасть по разным причинам - от отсутствия или негерметичности резиновых заглушек в нижней части кузова или после езды по глубоким лужам или форсирования бродов. Также нередко после езды по бездорожью такие отводы, как правило, забиваются грязью, после чего также требуют незамедлительной очистки.

В противном случае активность коррозийных процессов резко возрастет. Как правило, на одну сторону среднестатической легковушки, иначе говоря, на один порог, приходится четыре дренажных отверстия, итого - восемь на всю машину. Лучше всего проводить осмотр и чистку таких отводов, поставив автомобиль на эстакаду или из смотровую яму. Чтобы прочистить отверстия, воспользуйтесь обычной проволокой, которую можно изогнуть, сформировав крючок или петлю для более эффективного зацепа.

Дренажное отверстие в люке

Далеко не все в курсе также, что люки в крыше автомобиля также оснащаются дренажными отверстиями. Как правило, такие отводы расположены вблизи уплотнителя по углам стандартного или панорамного люка. К сожалению, не редки ситуации, когда эти отводы засоряются пылью, листьями и пухом.

При таком раскладе в сливных желобах начинает скапливаться вода, которая может просачиваться в салон, запускать процесс коррозии и провоцировать короткое замыкание электропроводки. Сотрудники автомоек, кстати, очень редко обращают внимание на чистку таких технологических отверстий.

Поэтому полагайтесь на свои силы. Открываем люк до конца, встаем на порог, смотрим сверху, и находим сливные отверстия. После этого берем бутылку с водой и выливаем ее содержимое в каждое из дренажных отверстий. Обычно при проходимости канала вода вытекает примерно через 15 секунд из-под подкрылка. Если же вода течет плохо или не течет совсем, вооружайтесь нежесткой проволокой и/или пневматическим пистолетом высокого давления и прочищайте и продувайте дренаж.

Дренажное отверстие заправочной горловины

Дренажное отверстие в районе топливного бака предусмотрено для удаления воды и разлившегося топлива из-под крышки топливного бака. Если такой отвод засорится, дождевая или талая вода будут концентрироваться у горловины и провоцировать появление коррозии, а при определенных условиях жидкость может даже проникнуть в топливный бак.

Если же с площадки заправочной горловины не удаляются остатки топлива, случайно разлившегося во время заправки, нефтепродукт может смешиваться с грязью и реагентами и запускать процесс коррозии. Чтобы исключить такие неприятности, дренаж следует прочистить, причем удобнее всего сделать это будет с помощью продувки сжатым воздухом.

При возникновении сложностей при проведении такой процедуры обратитесь за помощью у сотрудникам мойки или АЗС, которые могут использовать пневматический пистолет высокого давления. Кроме того, можно попытаться прочистить дренаж под крышкой бензобака длинной проволокой. Будьте осторожны. Короткая проволока может застрять в отверстии.

Система кондиционирования

Дренаж в системе кондиционирования предусмотрен для отвода конденсата, который накапливается в системе. Увы, в большом числе современных моделей до дренажного отверстия, предусмотренного для слива конденсата, нелегко добраться. Нередко приходится демонтировать некоторые узлы и детали, расположенные рядом с отводом.

В ряде случаев речь идет, к примеру, о мешающих прочистке элементах системы выпуска. Тем не менее, если система кондиционирования в целом требует чистки, игнорировать закупорку нельзя. Дело в том, что, если в автомобиле забито дренажное отверстие для отвода конденсата, даже высокоэффективные средства для очистки кондиционера не помогут избавиться от неприятного запаха.

Поэтому постарайтесь добраться до сливной трубки дренажа и продуть ее сжатым воздухом. Элементарный тест на забитость или незабитость отвода можно провести в теплый сезон или в отапливаемом помещении. Просто заведите автомобиль, включите "кондей" и через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую из дренажа воду, то, скорее всего, отвод забит.

Сливные отверстия в моторном отсеке

О наличии таких дренажей знает практически каждый автомобилист. Открывая капот, ответственный водитель, разумеется, удалит из-под кромки лобового стекла листья, веточки, пух и прочий мусор, просочившийся в подкапотное пространство через вентиляционные решетки.

Однако это лишь часть необходимых манипуляций. Необходимо добраться собственно до дренажных желобов. Если они забьются (что происходит чрезвычайно часто) и перестанут отводить воду, не исключено скопление на этом участке вредных бактерий, которые могут попадать в салон через систему кондиционирования. Еще одним неприятным следствием станет повышенная влажность в салоне. И, наконец, если такой отвод забит очень сильно, вода может набираться в подкапотное пространство буквально, как в ванну, после чего протекать в заборник воздуха печки и попадать через фильтр в салон со стороны пассажира.

К сожалению, добраться до подкапотных дренажных отверстий в некоторых моделях непросто. Поэтом имеет смысл обратиться на сервис, или же вооружиться инструментом, отсоединить пластиковую заглушку под лобовым стеклом и получить таким образом доступ к дренажам. После этого прочищаем, продуваем и контрольно - проливаем водой отводы. Жидкость должна выходить под крылом без задержки.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Наконец, еще одно сливное отверстие, требующее регулярной прочистки, находится на дне багажного отделения. Как правило, дренаж находится под запасным колесом и нередко скрыт под фальшполом и обивкой.

Также дренажные желобы могут располагаться и в глубоких боковых карманах багажного отделения. В любом случае, если вы обнаружите в багажнике воду или влагу (например, после форсирования бродов или езды по лужам в дождь, равно как из-за негерметичных уплотнителей проемов или неработающей системы вентиляции кузова), не мешкайте с прочисткой. Помимо бактериального загрязнения и коррозии возможны также повреждения проводки и электронных блоков.