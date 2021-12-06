Какие семь отверстий в машине необходимо регулярно чистить

Специалисты рекомендуют чистить дренажные отверстия автомобиля как минимум два раза в год - весной и осенью. Если же автомобиль эксплуатируется на бездорожье и при неблагоприятных метеоусловиях, прочистку следует делать на регулярной основе. "РГ" выделила семь технологических точек, которые требуют обязательной прочистки.
О наличии технологических отверстий в полостях дверей автомобиля знает подавляющее большинство автомобилистов, но тем не менее далеко не все проводит их регулярную прочистку.
Между тем, такой дренаж, нередко прикрытый резиной уплотнителя, в процессе эксплуатации автомобиля в дождь, слякоть и тем более во время езды по бездорожью и форсированию бродов основательно засоряется.
В результате вода, попадая в полости дверей через технологические отверстия (например, для электропроводки), неплотно сидящие заглушки, петли и пересохшие уплотнители, может скапливаться внутри дверей и не только спровоцировать образование ржавчины, но и, к примеру, повредить механизм электростеклоподъемников. Чтобы добраться до таких дренажных каналов, вероятнее всего, вам понадобится отогнуть резинку на нижних кромках дверей. Или, как вариант, снять специальные заглушки в виде клапана. После этого вооружаемся проволокой (желательно с изоляцией, чтобы не повредить ЛКП) и проводим чистку.
В полости порогов вода может попасть по разным причинам - от отсутствия или негерметичности резиновых заглушек в нижней части кузова или после езды по глубоким лужам или форсирования бродов. Также нередко после езды по бездорожью такие отводы, как правило, забиваются грязью, после чего также требуют незамедлительной очистки.
В противном случае активность коррозийных процессов резко возрастет. Как правило, на одну сторону среднестатической легковушки, иначе говоря, на один порог, приходится четыре дренажных отверстия, итого - восемь на всю машину. Лучше всего проводить осмотр и чистку таких отводов, поставив автомобиль на эстакаду или из смотровую яму. Чтобы прочистить отверстия, воспользуйтесь обычной проволокой, которую можно изогнуть, сформировав крючок или петлю для более эффективного зацепа.
Далеко не все в курсе также, что люки в крыше автомобиля также оснащаются дренажными отверстиями. Как правило, такие отводы расположены вблизи уплотнителя по углам стандартного или панорамного люка. К сожалению, не редки ситуации, когда эти отводы засоряются пылью, листьями и пухом.
При таком раскладе в сливных желобах начинает скапливаться вода, которая может просачиваться в салон, запускать процесс коррозии и провоцировать короткое замыкание электропроводки. Сотрудники автомоек, кстати, очень редко обращают внимание на чистку таких технологических отверстий.
Поэтому полагайтесь на свои силы. Открываем люк до конца, встаем на порог, смотрим сверху, и находим сливные отверстия. После этого берем бутылку с водой и выливаем ее содержимое в каждое из дренажных отверстий. Обычно при проходимости канала вода вытекает примерно через 15 секунд из-под подкрылка. Если же вода течет плохо или не течет совсем, вооружайтесь нежесткой проволокой и/или пневматическим пистолетом высокого давления и прочищайте и продувайте дренаж.
Дренажное отверстие в районе топливного бака предусмотрено для удаления воды и разлившегося топлива из-под крышки топливного бака. Если такой отвод засорится, дождевая или талая вода будут концентрироваться у горловины и провоцировать появление коррозии, а при определенных условиях жидкость может даже проникнуть в топливный бак.
Если же с площадки заправочной горловины не удаляются остатки топлива, случайно разлившегося во время заправки, нефтепродукт может смешиваться с грязью и реагентами и запускать процесс коррозии. Чтобы исключить такие неприятности, дренаж следует прочистить, причем удобнее всего сделать это будет с помощью продувки сжатым воздухом.
При возникновении сложностей при проведении такой процедуры обратитесь за помощью у сотрудникам мойки или АЗС, которые могут использовать пневматический пистолет высокого давления. Кроме того, можно попытаться прочистить дренаж под крышкой бензобака длинной проволокой. Будьте осторожны. Короткая проволока может застрять в отверстии.
Дренаж в системе кондиционирования предусмотрен для отвода конденсата, который накапливается в системе. Увы, в большом числе современных моделей до дренажного отверстия, предусмотренного для слива конденсата, нелегко добраться. Нередко приходится демонтировать некоторые узлы и детали, расположенные рядом с отводом.
В ряде случаев речь идет, к примеру, о мешающих прочистке элементах системы выпуска. Тем не менее, если система кондиционирования в целом требует чистки, игнорировать закупорку нельзя. Дело в том, что, если в автомобиле забито дренажное отверстие для отвода конденсата, даже высокоэффективные средства для очистки кондиционера не помогут избавиться от неприятного запаха.
Поэтому постарайтесь добраться до сливной трубки дренажа и продуть ее сжатым воздухом. Элементарный тест на забитость или незабитость отвода можно провести в теплый сезон или в отапливаемом помещении. Просто заведите автомобиль, включите "кондей" и через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую из дренажа воду, то, скорее всего, отвод забит.
О наличии таких дренажей знает практически каждый автомобилист. Открывая капот, ответственный водитель, разумеется, удалит из-под кромки лобового стекла листья, веточки, пух и прочий мусор, просочившийся в подкапотное пространство через вентиляционные решетки.
Однако это лишь часть необходимых манипуляций. Необходимо добраться собственно до дренажных желобов. Если они забьются (что происходит чрезвычайно часто) и перестанут отводить воду, не исключено скопление на этом участке вредных бактерий, которые могут попадать в салон через систему кондиционирования. Еще одним неприятным следствием станет повышенная влажность в салоне. И, наконец, если такой отвод забит очень сильно, вода может набираться в подкапотное пространство буквально, как в ванну, после чего протекать в заборник воздуха печки и попадать через фильтр в салон со стороны пассажира.
К сожалению, добраться до подкапотных дренажных отверстий в некоторых моделях непросто. Поэтом имеет смысл обратиться на сервис, или же вооружиться инструментом, отсоединить пластиковую заглушку под лобовым стеклом и получить таким образом доступ к дренажам. После этого прочищаем, продуваем и контрольно - проливаем водой отводы. Жидкость должна выходить под крылом без задержки.
Наконец, еще одно сливное отверстие, требующее регулярной прочистки, находится на дне багажного отделения. Как правило, дренаж находится под запасным колесом и нередко скрыт под фальшполом и обивкой.
Также дренажные желобы могут располагаться и в глубоких боковых карманах багажного отделения. В любом случае, если вы обнаружите в багажнике воду или влагу (например, после форсирования бродов или езды по лужам в дождь, равно как из-за негерметичных уплотнителей проемов или неработающей системы вентиляции кузова), не мешкайте с прочисткой. Помимо бактериального загрязнения и коррозии возможны также повреждения проводки и электронных блоков.
Таким образом, если вы активно эксплуатируете машину на бездорожье, если ваш автомобиль уже в возрасте, да и просто, если вы чувствуете запах сырости в салоне, не поленитесь проверить проходимость всех семи дренажных систем. Таким образом вы можете предотвратить целый ряд технических проблем.