Совет от ГИБДД: как избежать штрафов после покупки авто

За управление незарегистрированным транспортным средством предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом напомнили в московской Госавтоинспекции и перечислили главные правила регистрации транспортных средств.

Фото: ГИБДД ГИБДД

После приобретения машины есть 10 дней, чтобы зарегистрировать ее, иначе придется платить штраф за нарушение сроков. Автомобилисту необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности/владения на автомобиль, паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (при его наличии).

За нарушение правил государственной регистрации предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. Управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, наказывается штрафом в размере от 500 до 800 руб.

Ранее стало известно, что Центральный банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО: с автовладельцев хотят снять обязанность извещать страховую о ДТП.