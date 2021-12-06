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1 час назад

ГИБДД рассказала, как избежать штрафов при покупке автомобиля

За управление незарегистрированным транспортным средством предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом напомнили в московской Госавтоинспекции и перечислили главные правила регистрации транспортных средств.

Совет от ГИБДД: как избежать штрафов после покупки авто
Фото: ГИБДДГИБДД

После приобретения машины есть 10 дней, чтобы зарегистрировать ее, иначе придется платить штраф за нарушение сроков. Автомобилисту необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности/владения на автомобиль, паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО, паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (при его наличии).

За нарушение правил государственной регистрации предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. Управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, наказывается штрафом в размере от 500 до 800 руб.

Ранее стало известно, что Центральный банк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО: с автовладельцев хотят снять обязанность извещать страховую о ДТП.

Также сообщалось, что весной будущего года в России вступит в силу новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол.

Бортжурнал,ГИБДД,Центральный банк России,
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